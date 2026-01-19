Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στο ημίχρονο της αναμέτρησης Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson, το Betsson Court Shot χάρισε μία ακόμη μοναδική στιγμή δράσης και ενθουσιασμού στο κοινό που βρέθηκε στο γήπεδο.

Ένας από τους φίλους του Άρη Betsson, ο Αλέξανδρος, δοκίμασε την τύχη σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου και κατάφερε να ευστοχήσει, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 2.000€ από την Betsson, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο!

Ο νικητής του Betsson Court Shot, συγκινημένος, δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Betsson. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω στον διαγωνισμό της. Από τη στιγμή που αυτό συνδυάστηκε και με μια καλή εμφάνιση της ομάδας, αλλά και τη νίκη, η χαρά μου είναι διπλή. Πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα. Όσο για το έπαθλο, σκοπεύω να αξιοποιήσω τα χρήματα κάνοντας ένα ταξίδι με την κοπέλα μου, ίσως βρεθώ και σε κάποιο από τα εναπομείναντα παιχνίδια του Άρη Betsson στο εξωτερικό».

Το Betsson Court Shot αποτελεί πλέον μία από τις πιο αγαπημένες δράσεις των φιλάθλων, προσφέροντας ένταση, συμμετοχή και τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του αγώνα, όχι μόνο από τις κερκίδες αλλά και μέσα στο παρκέ.

Από την πλευρά της, η Betsson συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες εμπειρίες που φέρνουν τον φίλαθλο στο επίκεντρο της δράσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ στο παρκέ.