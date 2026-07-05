Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς έως τις 3 Ιουλίου έχουν κατατεθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παραμένει ανοιχτή για τους φορολογουμένους έως τις 15 Ιουλίου, επιτρέποντας παράλληλα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς επιβολή προστίμου.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα δείχνουν ότι περίπου 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν πρόσθετο φόρο, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε πληρωμές επιστροφών για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους.

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου, με δυνατότητα αποπληρωμής σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Η φετινή φορολογική περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη οργάνωση σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, παρά τον σημαντικό φόρτο εργασίας για τους επαγγελματίες λογιστές.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με ρυθμούς ρεκόρ προχωρά η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η προθεσμία της 15ης Ιουλίου πλησιάζει και η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη δεχθεί σχεδόν το σύνολο του μεγάλου όγκου δηλώσεων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με τα φυσικά πρόσωπα να φτάνουν περίπου τα 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις. Πρόκειται για επίδοση υψηλότερη από τις αντίστοιχες ημερομηνίες προηγούμενων ετών.

Η φετινή εικόνα δείχνει ότι το νέο, σταθερό χρονοδιάγραμμα λειτουργεί. Η ΑΑΔΕ είχε ανοίξει την εφαρμογή από τις 16 Μαρτίου 2026 για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η ειδική προθεσμία φτάνει έως τις 31 Ιουλίου.

Το οικονομικό αποτύπωμα είναι ήδη βαρύ. Από τα εκκαθαριστικά των φυσικών προσώπων, περίπου 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, κατά μέσο όρο 1.880 ευρώ. Άλλες περίπου 2,1 εκατομμύρια δηλώσεις είναι μηδενικές, ενώ περίπου 1,75 εκατομμύρια εμφανίζουν πιστωτικό εκκαθαριστικό. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση πληρωμή επιστροφών για περίπου 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στον τρέχοντα πίνακα της ΑΑΔΕ, με τελευταία ενημέρωση 3 Ιουλίου, οι χρεωστικές δηλώσεις εμφανίζουν ποσό 3,73 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επιστροφές και συμψηφισμοί φτάνουν τα 537,5 εκατ. ευρώ. (ΑΑΔΕ) Αυτό δείχνει ότι η φορολογική δήλωση δεν είναι απλώς μια διοικητική υποχρέωση, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους ετήσιους μηχανισμούς είσπραξης και επιστροφής χρήματος στην ελληνική οικονομία.

Η τελευταία μεγάλη πλήρης εικόνα για τα δηλωθέντα εισοδήματα, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για προηγούμενο φορολογικό έτος, έδειχνε συνολικά δηλωμένα εισοδήματα 106,07 δισ. ευρώ, ενώ το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων άγγιζε τα 109,95 δισ. ευρώ και ο βεβαιωμένος φόρος τα 12,27 δισ. ευρώ. Για τα εισοδήματα του 2025 η τελική εικόνα θα φανεί όταν ολοκληρωθεί η φετινή εκκαθάριση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το παράθυρο των διορθώσεων. Όσοι φορολογούμενοι εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου χωρίς πρόστιμο. Η νέα δήλωση αντικαθιστά την αρχική και ο φόρος επαναπροσδιορίζεται με βάση τα σωστά στοιχεία.

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Πίσω από αυτή τη διαδικασία βρίσκεται και ένας τεράστιος όγκος εργασίας για τα λογιστικά γραφεία. Δημόσια, απολύτως επικαιροποιημένη καταμέτρηση για το 2026 δεν εντόπισα, όμως ως τάξη μεγέθους ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είχε αναφέρει περίπου 50.000 λογιστές–φοροτεχνικούς εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΕΕ. (Taxheaven) Είναι αυτοί που κάθε άνοιξη και καλοκαίρι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος: Ε1, Ε2, Ε3, διορθώσεις, τεκμήρια, αναδρομικά, επιδόματα, λάθη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία και αγωνία φορολογουμένων.

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή κερδίζουν έκπτωση, η οποία φέτος διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η φετινή περίοδος των φορολογικών δηλώσεων κλείνει πιο οργανωμένα και πιο γρήγορα από προηγούμενες χρονιές, αλλά όχι χωρίς πίεση. Για το Δημόσιο είναι ζήτημα εσόδων. Για τους πολίτες είναι ζήτημα οικογενειακού προϋπολογισμού. Και για τους λογιστές, είναι ακόμη ένας φορολογικός μαραθώνιος που τελειώνει μόνο όταν σβήσει και η τελευταία εκκρεμότητα.

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