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Η απόσυρση της υποψηφιότητας του Κλάας Νοτ εξασφάλισε τη συναίνεση των κρατών-μελών, καθώς ο ντε Κος συγκέντρωσε την απαραίτητη στήριξη από την πλειονότητα των κυβερνήσεων.

Η επίσημη επικύρωση του διορισμού από τους ηγέτες της Ευρωζώνης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ακολουθώντας τη διαδικασία των διαβουλεύσεων.

Η νέα ηγεσία καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα τις προκλήσεις του αυξανόμενου πληθωρισμού και του υψηλού δημόσιου χρέους στα κράτη-μέλη.

Παράλληλα με την προεδρία, συμφωνήθηκαν οι διορισμοί της Λοράνς Μπουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και του Μάρκους Μπρουνερμάιερ στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

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Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η πλειονότητα των χωρών της Ευρωζώνης τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητάς του για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Κατά τη διάρκεια συνόδου στις Βρυξέλλες, η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Ισπανό οικονομολόγο, αποσύροντας την υποστήριξη προς τον δικό της υποψήφιο, Κλάας Νοτ —πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας και μοναδικό άλλον διεκδικητή της προεδρίας της ΕΚΤ.

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Η συμφωνία απαιτεί την τυπική έγκριση των πρεσβευτών των χωρών της Ευρωζώνης σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, προτού ακολουθήσει η επικύρωση από τους ηγέτες του μπλοκ.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν δήλωσε σε άλλους ηγέτες ότι «θα στηρίξει τη συναίνεση» υπέρ του ντε Κος, γεγονός πουδεν άφησε περιθώρια για περεταίρω καθυστέρηση.

Η συμφωνία αυτή καθορίζει την ηγεσία της δεύτερης ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας παγκοσμίως, σε μια συγκυρία όπου ο πληθωρισμός επανέρχεται και εκφράζονται ανησυχίες για το υψηλό δημόσιο χρέος σε πολλά κράτη-μέλη.

Ο 55χρονος ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, επικράτησε στη διαδικασία αφού η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ένα πακέτο επιλογών για τις τρεις κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Λοράνς Μπουν, επικεφαλής του τομέα εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Santander στη Γαλλία, θα διαδεχθεί τη Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αναλαμβάνοντας την εποπτεία των πράξεων στις αγορές. Ο Γερμανός οικονομολόγος Μάρκους Μπρουνερμάιερ αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, διαδεχόμενος τον Φίλιπ Λέιν, όταν λήξει η θητεία του τελευταίου τον Μάιο.

Η Ολλανδία είχε αρνηθεί να αποσύρει την υποψηφιότητα του Νοτ πριν από τη σύνοδο της Πέμπτης, επιδιώκοντας να διεξαχθεί συζήτηση σε επίπεδο ηγετών της ΕΕ σχετικά με τη διαδοχή στην ΕΚΤ.

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«Πιστεύω απλώς ότι ο Νοτ είναι καταλληλότερος για τις προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη την αύξηση του χρέους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Γέτεν προσερχόμενος στη συνάντηση της Πέμπτης.

Ωστόσο, η Ολλανδική πλευρά υποχώρησε, καθώς κατέστη σαφές ότι ο ντε Κος διέθετε την απαιτούμενη στήριξη από τουλάχιστον 16 κυβερνήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ευρωζώνης.

Το επόμενο βήμα

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Οι πρεσβευτές των χωρών της Ευρωζώνης θα διατυπώσουν την Πέμπτη το απόγευμα εισήγηση για τα τρία πρόσωπα. Στη συνέχεια, η εισήγηση αυτή θα επικυρωθεί από τους εθνικούς ηγέτες αργότερα την ίδια ημέρα, δρομολογώντας διαβουλεύσεις –μη δεσμευτικού χαρακτήρα– με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελική επίσημη έγκριση από τους ηγέτες αναμένεται να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Μία από τις πρώτες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ντε Κος στην κεντρική τράπεζα είναι ο αυξανόμενος πληθωρισμός, ο οποίος τον Οκτώβριο ανήλθε στο 4% στην Ευρωζώνη, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος: μία τον Ιούνιο (κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας) και άλλη μία τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις αγορές συμβολάιων ανταλλαγής (swaps), οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν, κατά κύριο λόγο, ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας, φθάνοντας στο 2,75%, κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμη παρόμοια κίνηση εντός του επόμενου έτους.

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Ποιος είναι ο διάδοχος της Λαγκάρντ

Ο 55χρονος Ντε Κος, είναι Ισπανός οικονομολόγος και ένας από τους σημαντικούς τεχνοκράτες στον χώρο της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής.

Από το 2025 είναι Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας ενώ διετέλεσε από το 2018 έως το 2024 διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας.

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Από το 2019 έως το 2024 ήταν πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία ενώ συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

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Ο Ισπανός, ανήκει στην περίφημη πτέρυγα των «περιστεριών» της ΕΚΤ, των μετριοπαθώς οικονομολόγων που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και υπερασπίζονται τις ήπιες αυξήσεις των επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να είναι υπέρ και των εύκολων μειώσεων.

Πηγές: FT, Reuters, CNBC

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