Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν τα βασανιστικά θέματα της ακρίβειας, αναλαμβάνοντας να προωθήσουν στον Πρωθυπουργό δύο ιδέες που άρχισε να εφαρμόζει η κυβέρνηση της Κίνας. Ξεδιπλώνοντας, από κει και πέρα διάφορες σκέψεις τους που φτάνουν (δεν παίζονται οι δυό τους) μέχρι τη κάλπη και την ημερομηνία των εκλογών σε άγνωστο χρόνο λόγω «ειδικών πολεμικών συνθηκών».

HUFFTROLLS: Μια διπλή κινέζικη ιδέα για τον Πρωθυπουργό – Η ακρίβεια στο ταβάνι – Η κάλπη εν καιρώ «πολέμου» – Βίντεο

Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν τα βασανιστικά θέματα της ακρίβειας, αναλαμβάνοντας να προωθήσουν στον Πρωθυπουργό δύο ιδέες που άρχισε να εφαρμόζει η κυβέρνηση της Κίνας. Ξεδιπλώνοντας, από κει και πέρα διάφορες σκέψεις τους που φτάνουν (δεν παίζονται οι δυό τους) μέχρι τη κάλπη και την ημερομηνία των εκλογών σε άγνωστο χρόνο λόγω «ειδικών πολεμικών συνθηκών».