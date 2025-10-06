Σε απολύσεις 4.000 εργαζομένων της στη Γερμανία προχωρά η Lufthansa μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την κερδοφορία της η οποία έχει πληγεί σημαντικά από το 2024.

Παρότι η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η κατάργηση των χιλιάδων θέσεων εργασίας έως το 2030, οφείλεται στην συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο γερμανικός αερομεταφορέας βίωσε το 2024 μια δύσκολη χρονιά λόγω των μεγάλων απεργιών του προσωπικού, του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού τιμών και των καθυστερήσεων στις πτήσεις, που μείωσαν τα ετήσια κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά 39% στα 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη μετοχή της να κλείνει με πτώση 23% και το ετήσιο λειτουργικό περιθώριο κέρδους να είναι στο 4,4%, από 8% που είναι ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας, οι απολύσεις ήταν αναμενόμενες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Sebastian Siemiatkowski, έχει δηλώσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμβάλει εν μέρει στη μείωση του προσωπικού της εταιρείας κατά 40% από 5.000 υπαλλήλους σε σχεδόν 3.000. Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια.

Η γερμανική οικονομία «παλεύει» να ορθοποδήσει

Η άλλη μισή αφορά τη δυσκολία της γερμανικής οικονομίας να ορθοποδήσει. Το γεγονός οτι η πλειότητα αυτών των απολύσεων είναι στην έδρα της εταιρείας στη Γερμανία, αποκαλύπτει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές γερμανικές εταιρείες καθώς το επιχειρηματικό κλίμα στην άλλοτε ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης, σημείωσε απροσδόκητη πτώση και τον Σεπτέμβριο.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν, ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς δεν θα επιτύχει την οικονομική ανάκαμψη για την οποία δεσμεύτηκε, αναγκάζοντας τους να λάβουν μέτρα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τα κέρδη τους.

Το Γερμανικό ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στα 87,7 τον Σεπτέμβριο από τα αναθεωρημένα 88,9, την ώρα που ο Μερτς βρισκόταν στο Βερολίνο για να ξεκινήσει την πρώτη μεγάλη συζήτηση στην Bundestag για τον προϋπολογισμό του 2026. «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο: Η χώρα μας πρέπει να νιώσει τώρα ότι τα πράγματα βελτιώνονται», δήλωσε ο Μετς.

Γερμανοί σε απόγνωση…

Εκτός από τη Lufthansa, απολύσεις 4.000 εργαζομένων στον τομέα της υποστήριξης πελατών, ανακοίνωσε και η εταιρεία λογισμικού Salesforce, υπογραμμίζοντας οτι σκοπεύει να μειώσει κι άλλες θέσεις εργασίας που θα αντικαταστήσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Marc Benioff φάνηκε μάλιστα να δηλώνει με περηφάνεια πως «μείωσα τις θέσεις εργασίας από 9.000 σε περίπου 5.000, επειδή χρειάζομαι λιγότερα άτομα».

Πιο πρόσφατα, η εταιρεία συμβούλων τεχνολογίας Accenture κοινοποίησε επίσης σχέδια για την απόλυση προσωπικού που δεν μπορεί να επανεκπαιδευτεί στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Julie Sweet ξεκαθάρισε, ότι η εταιρεία «επενδύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της, και όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν απλά θα αποχωρήσουν».

Η εταιρεία Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, ανακοίνωσε τις απολύσεις 13.000 εργαζομένων (από 9. 000 που είχε ανακοινώσει στις αρχές του χρόνου) λόγω της πτώσης της ζήτησης, ειδικά στον τομέα των εξαρτημάτων στα ηλεκτρικά οχήματα, που υποχρεώνει την εταιρεία να κλείσει ακόμη και μονάδες.

Μια ημέρα αργότερα η Volkswagen δήλωσε ότι θα στείλει σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας από τις 6 Οκτωβρίου, όλους τους εργαζόμενους της σε δυο εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, στο Τσβίκαου και στη Δρέσδη.

