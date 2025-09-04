ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος υποστήριξε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, έδωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα Κάιζα, η οποία ξεκαθάρισε ότι «το έργο, το Great Sea Interconnector, παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και έχει περάσει από «αυστηρό έλεγχο οικονομικής βιωσιμότητας» πριν εγκριθεί.

«Κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί. Είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και, μόλις ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο σύστημα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές ενέργειας για εταιρείες, επιχειρήσεις και καταναλωτές», τόνισε.

Η ίδια υπενθύμισε ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest – PCI), έχει λάβει σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και «πριν καταστεί επιλέξιμο για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πέρασε από αρκετά αυστηρό έλεγχο τόσο από την Επιτροπή όσο και από τους φορείς υλοποίησης, καθώς έπρεπε να αποδείξει την οικονομική του βιωσιμότητα». «Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον φορέα υλοποίησης, τις ρυθμιστικές και τις εθνικές αρχές και καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να σχολιάσει αν η Κομισιόν έχει λάβει τις μελέτες που επικαλέστηκε ο Κύπριος υπουργός.

Η κ. Κάιζα τόνισε ακόμη ότι το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, για τους οποίους απαιτούνται μελέτες σκοπιμότητας και δεσμεύσεις τόσο από τους φορείς υλοποίησης όσο και από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Για το χρονοδιάγραμμα, η εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «είναι σε έναν βαθμό ρητορικό ή υποθετικό ερώτημα». Και συνέχισε: «Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι περιμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου, γιατί κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος όλων των εμπλεκομένων και ειδικά της Κύπρου, που είναι ο κύριος δικαιούχος αυτού του έργου». Διευκρίνισε δε ότι, επειδή πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), «δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή». «Παρέχουμε χρηματοδότηση, δηλαδή χρηματοδοτούμε εν μέρει το έργο, και είναι προς το συμφέρον μας, ως μερικοί χρηματοδότες, να ολοκληρωθεί. Αλλά είναι σαφώς και προς το συμφέρον όσων συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου», κατέληξε.

Η κ. Κάιζα εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι η Επιτροπή θα δει την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, τόσο για να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου όσο και για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας στην περιοχή.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, που αφορούσε τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει ξεκινήσει έρευνα γύρω από το έργο, η κ. Κάιζα ανέφερε ότι έχει γνώση επί του θέματος αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.