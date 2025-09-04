Η Zela Jet, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των ιδιωτικών πτήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επίσημη κυκλοφορία της Zela Journeys (https://www.zelajourneys.com/) — της νέας καινοτόμας πλατφόρμας κρατήσεων που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα πολυτελή ταξίδια.

Η Zela Journeys είναι πλέον διαθέσιμη και προσφέρει στους ταξιδιώτες πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: κρατήσεις ξενοδοχείων, επίγειες μεταφορές, εισιτήρια για αθλητικές και μουσικές δραστηριότητες, εμπορικές πτήσεις και φυσικά, ιδιωτικές πτήσεις με ελικόπτερα και αεροπλάνα μέσω της Zela Jet. Όλα σε μία ενιαία πλατφόρμα, με εύχρηστο σχεδιασμό προσφέροντας πραγματικό έλεγχο στον επισκέπτη για το ταξίδι του.

Με την υποστήριξη της Journey Mentor, μιας κορυφαίας εταιρείας τεχνολογίας ταξιδιών τύπου SaaS, η πλατφόρμα ενσωματώνει διάφορα στοιχεία του ταξιδιού σε ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας μια μοναδική, ομαλή και σε πραγματικό χρόνο εμπειρία κράτησης. Επιτρέπει στον επιβάτη να κάνει κράτηση για εμπορικές πτήσεις, πτήσεις charter, ξενοδοχεία, μεταφορές και πολλά άλλα, διαδικτυακά και με μία μόνο συναλλαγή.

Η Zela Journeys καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών ταξιδιωτών όσο και επαγγελματιών και πρακτορείων, επιτρέποντας συνδυασμούς πτήσεων, διαμονών και επίγειων μεταφορών, εύκολα και γρήγορα. Με δυνατότητα online κράτησης σε πραγματικό χρόνο και συνεχή ενημέρωση διαθεσιμότητας, η εμπειρία γίνεται απρόσκοπτη και άκρως αποδοτική.

Συνεργασία με την Journey Mentor

Η Zela Journeys βασίζεται στην τεχνολογία της Journey Mentor, μιας από τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις στην αγορά. Η Journey Mentor εξειδικεύεται στην αναβάθμιση συστημάτων κρατήσεων για αεροπορικές εταιρείες, πράκτορες, TMCs και ιδιωτικούς παρόχους αερομεταφορών, με σκοπό την ενοποίηση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε μία πλατφόρμα.

Με έδρα την Κύπρο και την Αγγλία, η Journey Mentor προσφέρει white-label λύσεις για κρατήσεις, διαχείριση εσόδων και προγράμματα επιβράβευσης, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Ποια είναι η Zela Jet

Η Zela Jet ιδρύθηκε το 2020 με μοναδικό στόχο να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για υπηρεσίες ενοικίασης ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Με γραφεία στην Αθήνα και τη Λεμεσό, λειτουργεί υπό την Zela Aviation, εταιρεία με διεθνή εμπειρία στον τομέα των αεροπορικών μισθώσεων και πωλήσεων από το 2006.

Η Zela Jet έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με κορυφαίους φορείς της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσα από τη Zela Journeys, πλεόν προσφέρουμε μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση πολυτελών ταξιδιών, συνδυάζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνολογική καινοτομία.

