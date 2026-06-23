Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προετοιμασία του σκύλου για ταξίδι απαιτεί σταδιακή εξοικείωση με το αυτοκίνητο και χρήση ειδικών μέσων ασφαλείας, όπως το κλουβί μεταφοράς ή το κατάλληλο σαμαράκι.

Ο σκύλος χρειάζεται χρόνο προσαρμογής σε νέους χώρους διαμονής, ενώ το κλουβί μεταφοράς μπορεί να λειτουργήσει ως προσωπικός και ασφαλής χώρος ηρεμίας.

Η επαφή με το θαλασσινό νερό πρέπει να γίνεται ήρεμα και σταδιακά, αποφεύγοντας τον εξαναγκασμό του ζώου, προκειμένου να μην προκληθεί φόβος.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν σταθερή τη ρουτίνα του σκύλου και να προστατεύουν την υγεία του από τη ζέστη.

Η ασφάλεια του ζώου περιλαμβάνει τον έλεγχο της θερμοκρασίας του εδάφους και την προσοχή στις ακατάλληλες τροφές που μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για αυτό.

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Επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο εξωτερικό που έκανα μαζί με τον σκύλο μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτώ ξανά πόσο σημαντική είναι η σωστή προετοιμασία πριν πάρουμε τον σκύλο μαζί μας στις διακοπές.

Ο καιρός ανοίγει, οι άδειες πλησιάζουν και όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ταξιδεύουν μαζί με τον σκύλο τους. Και πολύ καλά κάνουν. Ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Όμως για να περάσει καλά, δεν αρκεί απλώς να τον πάρουμε μαζί μας. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε από πριν τις συνθήκες που θα συναντήσει στο ταξίδι.

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Το πρώτο και βασικότερο είναι το αυτοκίνητο. Δεν πρέπει ο σκύλος να μπαίνει στο αμάξι μόνο όταν είναι να γίνει μεγάλο ταξίδι ή μόνο όταν πάει στον κτηνίατρο. Αν το αυτοκίνητο συνδεθεί μόνο με ένταση, αναμονή, ζέστη, ναυτία ή άγχος, τότε είναι πολύ πιθανό ο σκύλος να δυσκολευτεί. Χρειάζεται σταδιακή εξοικείωση. Μικρές διαδρομές, ήρεμη είσοδος, ανταμοιβές, ευχάριστοι προορισμοί και σταδιακή αύξηση διάρκειας.

Το ίδιο ισχύει και για το crate. Το crate δεν είναι ”κλουβί τιμωρίας”. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ο προσωπικός ασφαλής χώρος του σκύλου. Στο ταξίδι προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος. Αν δεν χρησιμοποιούμε crate, τότε ο σκύλος πρέπει να δένεται με ειδικό σαμαράκι ασφαλείας στη ζώνη του αυτοκινήτου. Όχι από το περιλαίμιο, γιατί σε ένα απότομο φρενάρισμα μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ο αυχένας του.

Το crate βοηθάει και στη διαμονή. Σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα καινούριο σπίτι, ο σκύλος μπορεί να νιώσει ανασφάλεια. Υπάρχουν νέες μυρωδιές, ήχοι, άνθρωποι, διάδρομοι, πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν. Αν όμως έχει μάθει ότι το crate είναι χώρος ηρεμίας, μπορεί να ξεκουραστεί πιο εύκολα και να μη νιώθει ότι βρίσκεται ξαφνικά σε έναν άγνωστο κόσμο χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς.

Προσοχή χρειάζεται και στη θάλασσα. Δεν αφήνουμε τον σκύλο ελεύθερο να τρέξει κατευθείαν προς το νερό, ειδικά αν δεν έχει εμπειρία. Μπορεί να φοβηθεί, να γλιστρήσει, να πιει θαλασσινό νερό ή να συνδέσει τη θάλασσα με πίεση. Η εξοικείωση πρέπει να ξεκινά ήρεμα. Για μικρόσωμα σκυλιά μπορούμε στο σπίτι να βάλουμε λίγο νερό σε μια μεγάλη λεκάνη και να τον αφήσουμε να πατήσει με τα πόδια, δίνοντας ανταμοιβές. Για μεγαλύτερα σκυλιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μικρή χαμηλή παιδική πισίνα.

Αν πάμε στη θάλασσα, στην αρχή παίζουμε παράλληλα με το κύμα παίζοντας με το παιχνίδι του η δίνοντας τις αγαπημένες του λιχουδιές και αφήνουμε τον σκύλο να πλησιάσει μόνος του, χωρίς να τον τραβάμε προς τα μέσα.

Το ταξίδι με σκύλο μπορεί να είναι υπέροχη εμπειρία. Αλλά θέλει πρόληψη, σεβασμό και προετοιμασία. Όπως λέμε συχνά στην εκπαίδευση, δεν περιμένουμε να εμφανιστεί το πρόβλημα για να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Δημιουργούμε από πριν τις σωστές συνθήκες.

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10 πρακτικές συμβουλές για ταξίδι με σκύλο

1. Μάθε τον σταδιακά το αυτοκίνητο. Ξεκίνα με μικρές διαδρομές και ευχάριστους προορισμούς. Μην συνδέεται το αμάξι μόνο με μεγάλα ταξίδια ή αγχωτικές εμπειρίες.

2. Κάνε το crate ασφαλές μέρος πριν το ταξίδι. Βάλε μέσα λιχουδιές, παιχνίδια μασήματος και άφησέ τον να μπαίνει χωρίς πίεση. Το crate πρέπει να σημαίνει ηρεμία, όχι απομόνωση.

3. Πήγαινέ τον σε φιλικό σπίτι για εξάσκηση. Μπορείς να τον πας για λίγες ώρες σε ένα ήρεμο, φιλικό σπίτι και να μείνει για λίγο στο crate του. Έτσι προετοιμάζεται για ξενοδοχείο ή διαμονή σε ξένο χώρο.

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4. Χρησιμοποίησε σωστή ασφάλεια στο αμάξι. Ιδανικά crate μεταφοράς. Αν όχι, ειδικό σαμαράκι που δένει στη ζώνη ασφαλείας. Ποτέ δέσιμο από το περιλαίμιο.

5. Πρόσεξε τη ζέστη. Μην αφήνεις ποτέ τον σκύλο μόνο του στο αυτοκίνητο. Ακόμα και λίγα λεπτά μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.

6. Πάρε μαζί γνώριμες μυρωδιές. Ένα κουβερτάκι, ένα παιχνίδι, ένα μασητικό από το σπίτι βοηθάει τον σκύλο να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.

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7. Πρόσεξε τι τρώει στις διακοπές. Σταφύλια, σταφίδες, κρεμμύδι, σκόρδο, σοκολάτα, αλκοόλ και αρκετά φαγητά ανθρώπων μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον σκύλο.

8. Κάνε εξοικείωση με το νερό από πριν. Λεκάνη, χαμηλό νερό, παιδική πισίνα και ανταμοιβές βοηθούν πολύ. Η θάλασσα δεν πρέπει να έρθει ξαφνικά.

9. Κράτα τη ρουτίνα όσο γίνεται. Ώρες φαγητού, ύπνου, βόλτας και ξεκούρασης πρέπει να μείνουν σχετικά σταθερές. Οι διακοπές δεν σημαίνουν χάος. Ο σκύλος δεν είναι τουρίστας με all inclusive βραχιολάκι.

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10. Δώσε χρόνο προσαρμογής. Μόλις φτάσετε, μην τον πιέσεις να κάνει τα πάντα αμέσως. Άφησέ τον να μυρίσει, να παρατηρήσει, να ηρεμήσει και μετά ξεκινήστε τις δραστηριότητες.

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Extra tip για ζέστη, άσφαλτο και άμμο

Πριν βγάλεις τον σκύλο βόλτα το καλοκαίρι, κάνε ένα απλό τεστ: βάλε το χέρι σου κάτω στην άσφαλτο ή στην άμμο για λίγα δευτερόλεπτα. Αν εσύ δεν μπορείς να το κρατήσεις άνετα επειδή καίει, τότε και τα πατουσάκια του σκύλου σου πιθανότατα ζορίζονται ή μπορεί να καούν.

Η άσφαλτος και η άμμος ανεβάζουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή που νιώθουμε στον αέρα. Γι’ αυτό, τους ζεστούς μήνες προτίμησε βόλτες πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν το έδαφος έχει δροσίσει. Χρειάζεται ασφάλεια, νερό, σκιά και σωστή ώρα βόλτας.

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Χρήστος Μπαλασόπουλος

Success Dog Coaching

Εκπαιδευτής Σκύλων

Προπονητής & Διεθνής Κριτής Agility