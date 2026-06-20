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Η ελληνική πόλη της Οίας στη Σαντορίνη περιλαμβάνεται στη λίστα ενός έμπειρου ταξιδιώτη που έχει επισκεφθεί 60 χώρες και δηλώνει ότι δεν θα την επισκεπτόταν ξανά. Ο 29χρονος Λούκας Μπρανκατιζάνο από τη Μελβούρνη, ο οποίος έχει γυρίσει μεγάλο μέρος του πλανήτη, μοιράστηκε σε viral βίντεο τις πέντε πόλεις που τον απογοήτευσαν περισσότερο.

Όπως ανέφερε, ξεκίνησε την ταξιδιωτική του εμπειρία με σόλο backpacking στη Λατινική Αμερική και στη συνέχεια συνέχισε σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Στόχος του ήταν να γνωρίσει τόσο δημοφιλείς όσο και εναλλακτικούς προορισμούς, πριν καταλήξει στις επιλογές που δεν θα επαναλάμβανε.

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Οι πόλεις που τον απογοήτευσαν και οι αντιδράσεις

Στην κορυφή της αρνητικής λίστας του βρέθηκε το Νέο Δελχί, ενώ ακολούθησαν το Λεόν στη Νικαράγουα, η Πνομ Πενχ στην Καμπότζη και το Μπενιντόρμ στην Ισπανία. Ο ίδιος έκανε λόγο για έντονη ρύπανση, υπερβολικό θόρυβο, αλλά και εμπειρίες που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην Οία της Σαντορίνης, την οποία χαρακτήρισε «ορισμό της κόλασης» λόγω του υπερτουρισμού και της πολυκοσμίας το καλοκαίρι. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να διαφωνούν αλλά και άλλους να συμφωνούν, επισημαίνοντας πως η εμπειρία διαφέρει ανά εποχή και συνθήκες.