Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 8% τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην αύξηση της χονδρικής τιμής κατά 18% τον προηγούμενο μήνα, η οποία επιβάρυνε το κόστος προμήθειας των παρόχων.

Οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τιμολογίων των διαφορετικών εταιρειών καθιστούν απαραίτητη τη σύγκριση των προσφορών από την πλευρά των καταναλωτών.

Οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και η αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να διατηρήσουν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

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Η ανοδική πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει να αποτυπώνεται και στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τα «πράσινα» τιμολόγια για τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 8%, με τη μέση χρέωση να διαμορφώνεται στα 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 17,4 λεπτών τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την άνοδο περίπου 18% της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Ιούλιο, γεγονός που αύξησε το κόστος προμήθειας για τους παρόχους.

Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς δεν είναι ενιαία. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλοι προμηθευτές επιχείρησαν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, διατηρώντας ανταγωνιστικές χρεώσεις για να συγκρατήσουν το πελατολόγιό τους. Από την άλλη, αρκετοί μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε σημαντικότερες αναπροσαρμογές, δημιουργώντας μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

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Εικόνα αγοράς Αυγούστου Τιμή Μέση τιμή «πράσινων» τιμολογίων 18,8 λεπτά/kWh Μέση τιμή Ιουλίου 17,4 λεπτά/kWh Μεταβολή +8% Χαμηλότερη χρέωση 13,8 λεπτά/kWh Υψηλότερη χρέωση 30,3 λεπτά/kWh

Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των τιμολογίων επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές έχουν πλέον ισχυρό κίνητρο να συγκρίνουν συστηματικά τις προσφορές των εταιρειών. Ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 500 kWh τον μήνα μπορεί να δει σημαντική διαφορά στον τελικό λογαριασμό, ανάλογα με τον πάροχο που έχει επιλέξει.

Πού θα πάνε οι τιμές τον χειμώνα;

Παράλληλα, η αγορά στρέφει ήδη το βλέμμα προς τον χειμώνα. Τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες, εφόσον συνεχιστεί η πίεση από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι ανακοινώσεις του Αυγούστου αποτελούν την πρώτη σοβαρή προειδοποίηση ότι η ενεργειακή αγορά εισέρχεται ξανά σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας. Αν η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας συνεχιστεί, οι πιέσεις στους λογαριασμούς των νοικοκυριών ενδέχεται να ενταθούν όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Μέχρι τότε, η μάχη μεταξύ των παρόχων για την προσέλκυση πελατών θα συνεχιστεί, όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν ο ανταγωνισμός θα αποδειχθεί αρκετός για να απορροφήσει τις νέες αυξήσεις ή αν, τελικά, ο λογαριασμός θα μεταφερθεί και πάλι στον καταναλωτή.