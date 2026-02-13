Λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι ερωτευμένοι φαίνεται πως θα χρειαστεί φέτος να γιορτάσουν πιο λιτά, καθώς οι αυξήσεις δασμών επηρεάζουν το κόστος πολλών κλασικών δώρων, σύμφωνα με τη WashingtonPost.

Τα εισαγόμενα σοκολατάκια κοστίζουν περίπου 8% περισσότερο λόγω των νέων δασμών του 2025, όπως επισημαίνει ο Scott Lincicome από το Ινστιτούτο Cato. Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στη σοκολάτα: τα λουλούδια έχουν ακριβύνει κατά 9%, τα κοσμήματα κατά 23% και τα εσώρουχα κατά 25%.

Ανατιμήσεις καταγράφονται και στο κρασί. Το εισαγόμενο κρασί κοστίζει περίπου 13% περισσότερο σε σχέση με πέρσι, εξαιτίας δασμών 15% στο ευρωπαϊκό αλκοόλ. Έτσι, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται σε αμερικανικές επιλογές, όπως κρασιά από την Καλιφόρνια. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε άνοδο τιμών ακόμη και σε περιοχές όπως η Νάπα και η Σονόμα.

Οι επιβαρύνσεις αυτές βέβαια δεν αφορούν μόνο τη γιορτή των ερωτευμένων, αλλά αντανακλούν μια ευρύτερη οικονομική πραγματικότητα.

