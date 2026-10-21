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Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή ενδέχεται να είναι αυξημένη λόγω αναδρομικότητας και ειδικών κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Το πρόγραμμα διαθέτει 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την παροχή κουπονιών αγοράς τροφίμων και βασικών αγαθών από συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν ελεύθερα τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες τους, αν και οι λεπτομέρειες συμμετοχής των επιχειρήσεων παραμένουν υπό διαμόρφωση.

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Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση του νέου Market Pass, το οποίο θα στηρίζει οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών. Η μέση μηνιαία ενίσχυση εκτιμάται στα 60 ευρώ, ενώ λόγω της αναδρομικότητας η πρώτη πληρωμή ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το τελικό ποσό δεν θα είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους, καθώς θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών. Επομένως, τα 1.000 ευρώ αποτελούν εκτίμηση για το ύψος της πρώτης καταβολής και όχι εγγυημένο ποσό.

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Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση. Σε αντίθεση με τα προκαθορισμένα πακέτα επισιτιστικής βοήθειας, τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιλέγουν τα προϊόντα που καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, με χρονικό ορίζοντα αξιοποίησης τη διετία.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι η πρώτη καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, ώστε η ενίσχυση να φτάσει εγκαίρως στα νοικοκυριά που τη χρειάζονται και να στηρίξει παράλληλα την τοπική αγορά κατά την εορταστική περίοδο.

Οι λεπτομέρειες συζητήθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε συνάντηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Σταύρο Καφούνη.

Η υπουργός ανέφερε ότι η πρώτη καταβολή θα είναι αυξημένη λόγω της αναδρομικότητας, επισημαίνοντας: «Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών».

Ποιες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν

Τα voucher θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για αγορές από συμμετέχουσες επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει οριστική λίστα επιχειρήσεων ούτε έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι όροι συμμετοχής τους.

Τα τελικά ποσά, τα κριτήρια για τους δικαιούχους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναμένεται να προσδιοριστούν από τις επίσημες αποφάσεις του προγράμματος.