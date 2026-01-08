Μία σαφής τάση κατοχύρωσης κερδών, καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, στις διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων. Οι τιμές του χρυσού, του ασημιού και σε μικρότερο βαθμό της πλατίνας και του παλλαδίου έχουν απομακρυνθεί από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους, κινούμενες πτωτικά ή οριακά σταθερά, καθώς μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές επιλέγουν να «κλειδώσουν» μέρος των αποδόσεων που κατέγραψαν το προηγούμενο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδιάζει τις αγορές. Μετά από ένα παρατεταμένο ανοδικό ράλι, η «διόρθωση» θεωρείται υγιής και αναμενόμενη, ειδικά σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, επανεκτιμώντας τη στάση τους ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για τα επιτόκια, αλλά και της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη διεθνή οικονομία.

Τις προηγούμενες εβδομάδες τα πολύτιμα μέταλλα είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο χρυσός κινήθηκε σε τιμές-ρεκόρ, ενισχυμένος από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, το ασήμι κατέγραψε εντυπωσιακές αποδόσεις λόγω επενδυτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος, ενώ η πλατίνα επωφελήθηκε από περιορισμένη προσφορά και αυξημένες προσδοκίες ζήτησης. Το ράλι αυτό τροφοδοτήθηκε από τον επίμονο πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη γενικότερη δυσπιστία απέναντι στις παραδοσιακές αγορές.

Οι αγορές πολύτιμων μετάλλων, λοιπόν, βρίσκονται αυτή την περίοδο σε φάση εξισορρόπησης, μετά τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα. Ο χρυσός είχε προσεγγίσει επίπεδα-ρεκόρ κοντά στα 4.550 δολάρια ανά ουγγιά, πριν ακολουθήσει ήπια διόρθωση, με τη σημερινή τιμή να κινείται γύρω στα 4.460 δολάρια, διατηρώντας ωστόσο ισχυρά κέρδη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Αντίστοιχα, το ασήμι, το οποίο είχε αγγίξει ζώνες άνω των 80 δολαρίων ανά ουγγιά, υποχωρεί σήμερα κοντά στα 79 δολάρια, παραμένοντας σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις, με αυξημένη μεταβλητότητα. Η πλατίνα, τέλος, είχε κινηθεί προς τα 2.450–2.480 δολάρια ανά ουγγιά, επίπεδα που συνιστούν πολυετή ρεκόρ, ενώ σήμερα διαπραγματεύεται γύρω στα 2.330 δολάρια, ενσωματώνοντας την κατοχύρωση κερδών χωρίς να αναιρείται η θετική εικόνα της αγοράς. Συνολικά, η εικόνα αποτυπώνει μια ελεγχόμενη διόρθωση μετά από έντονο ράλι, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε ιστορική βάση.

Ωστόσο, παρά τη διόρθωση, οι βασικοί λόγοι που στήριξαν την άνοδο δεν έχουν εκλείψει. Τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και η εύθραυστη ισορροπία στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Με τα δεδομένα αυτά, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα φάση μπορεί να αποδειχθεί μεταβατική. Εφόσον η διεθνής αστάθεια παραμείνει ή ενταθεί, τα πολύτιμα μέταλλα ενδέχεται να επανέλθουν σε ανοδική τροχιά το επόμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο τους ως βασικό επενδυτικό «καταφύγιο» σε περιόδους παγκόσμιας ανασφάλειας.