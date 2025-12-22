Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά τη Δευτέρα, ωθούμενος από τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την τάση για ασφαλείς αγορές, ενώ το ασήμι ακολούθησε το παράδειγμά του, εκτοξευόμενο σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,7% στα 4.413,01 δολάρια ανά ουγγιά στις 09:55 GMT, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.420,01 δολαρίων νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 4.446,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 68% φέτος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, τροφοδοτούμενη από τις ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, τις ροές προς ασφαλή καταφύγια και τα χαμηλότερα επιτόκια.

Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 2,8% στα 68,98 δολάρια, αφού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό των 69,44 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η τιμή του ασημιού έχει αυξηθεί κατά 138% από την αρχή του έτους, λόγω του συνεχιζόμενου ελλείμματος προσφοράς, των αυξανόμενων βιομηχανικών αναγκών και της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης.

«Τα χαμηλότερα επιτόκια υποστηρίζουν τη ζήτηση για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός και το ασήμι. Αλλά έχουμε επίσης τον χαλκό σε ιστορικό υψηλό, υποδεικνύοντας την επιθυμία των επενδυτών να διατηρήσουν την έκθεσή τους σε ευρεία εμπορεύματα, πιθανώς λόγω των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Stephen Miran, επανέλαβε την Παρασκευή ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια επειδή ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και η νομισματική πολιτική πρέπει να αντισταθμίσει τους κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Ενώ ο χρυσός θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο σε αβέβαιες περιόδους, το μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο τείνει επίσης να επωφελείται σε περιβάλλοντα χαμηλότερων επιτοκίων.

«Αυτή είναι μια αυτοεκπληρούμενη δυναμική, αλλά αν υπάρχει ένα βασικό θεμελιώδες στοιχείο που θα επεσήμανα, θα ήταν η αναφερόμενη χρήση της λέξης ”πόλεμο” από τον Πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τη Βενεζουέλα, αφού έθεσε υποψηφιότητα με ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο που περιστρέφεται εν μέρει γύρω από τη λέξη ”ειρήνη”», δήλωσε η αναλύτρια της StoneX, Rhona O’Connell.