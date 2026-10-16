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Τις προτάσεις του για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσει την αυτονομία της σε κρίσιμες και στρατηγικές ορυκτές πρώτες ύλες δημιουργούν μία ευκαιρία για την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου στη χώρα μας. Η ανάπτυξη αυτή, προϋποθέτει ένα σύγχρονο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει, τόσο την αξιοποίηση της καινοτομίας, όσο και την απόλυτη προστασία ανθρώπων και περιβάλλοντος.

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«Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) είναι ένα ισχυρό τεχνικό εγχειρίδιο, το οποίο καθορίζει με επιτυχία τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Σαν Σύνδεσμος έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του συνεχώς αυστηροποιούμενου θεσμικού πλαισίου, ο σημερινός ΚΜΛΕ πρέπει να εκσυγχρονιστεί» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μία ομάδα από έμπειρα στελέχη των μελών του Συνδέσμου κατέληξε στην πρόταση αναθεώρησης από πλευράς του ΣΜΕ.

Οι βασικοί άξονες της αναθεώρησης είναι

Η επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα σημερινά δεδομένα και η ένταξη νέων τεχνολογιών.

Η ενδυνάμωση του ρόλου της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Η ενίσχυση των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού

Η έμφαση στην εκπαίδευση

Η επίλυση ζητημάτων που αφορούν τις υπεργολαβίες

Αναλυτικότερα , οι προτάσεις της Ομάδας εργασίας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προς το ΤΕΕ για αλλαγές στον ΚΜΛΕ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ορισμένες από τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλήφθηκαν στον σημερινό ΚΜΛΕ όταν συντάχθηκε προ 15 ετών, προφανώς απαιτούν επικαιροποιηση. Επίσης, θα πρέπει να ενταχθούν στον Κανονισμό νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν ήσαν γνωστές ή εφαρμόσιμες τότε, όπως τα αυτόνομα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά αρχεία και οι πλατφόρμες δεδομένων, οι σύγχρονες τεχνικές ανατινάξεων, τα ψηφιακά συστήματα εντοπισμού και επικοινωνίας, κ.α.

Επιθεώρηση Μεταλλείων

Ο ρόλος της Επιθεώρησης Μεταλλείων υπήρξε πάντα κομβικός, όχι μόνο για την διασφάλιση της σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας αλλά και – κυρίως – για την διάχυση τον καλών πρακτικών σε όλο τον κλάδο . Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η Επιθεώρηση θα μπορεί να ζητά πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, προστασίας ή ορθολογικής εκμετάλλευσης, ακόμη και πέρα από όσα προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός, εφ όσον αυτά είναι τεκμηριωμένα.

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Παράλληλα, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο των ελέγχων στους χώρους των έργων και να διευκρινισθούν σημεία τα οποία θα επέτρεπαν πολλαπλές ερμηνείες

Έμφαση στην ασφάλεια του προσωπικού

Για τα μέλη του ΣΜΕ είναι σαφές ότι η υγιεινή και η ασφάλεια δεν είναι ένα στατιστικό μέγεθος αλλά το απόλυτο προαπαιτούμενο για την ομαλή λειτουργία κάθε εξορυκτικής επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά η αναθεώρηση του Κανονισμού περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια, τα οποία ανταποκρίνονται στη σύγχρονη τεχνολογία , όπως για παράδειγμα η διάθεση συσκευών διαφυγής για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς .

Ταυτόχρονα εκσυγχρονίζονται οι προδιαγραφές για άλλα ζητήματα ασφαλείας, όπως πχ τα μέσα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

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Τέλος προστίθενται ή επικαιροποιούνται τα προβλεπόμενα για θέματα όπως ο εξοπλισμός προστασίας, η εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση νέων μέσων, η ύπαρξη κατάλληλων χώρων ανάπαυσης και σίτισης, κ.α..

Εκπαίδευση – Εκπαίδευση – Εκπαίδευση

Ξεχωριστή θέση στις προτεινόμενες αλλαγές καταλαμβάνει η εκπαίδευση του προσωπικού, με τη χρήση συγχρόνων μεθόδων και την αξιοποίηση εμπειριών από άλλες χώρες. Η έμφαση δίνεται στην ενδοεπιεπχείρισακή εκπαίδευση, αλλά και στη συνεχή επανεκπαίδευση, κυρίως με την αναφορά σε πραγματικά περιστατικά.

Ο ρόλος των Υπεργολάβων

Η επέκταση του θεσμού της υπεργολαβίας τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργεί την ανάγκη αλλαγών και βελτιώσεων στις πρόνοιες του Κανονισμού για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση.

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Προτείνονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τυποποίηση της διαδικασίας αναγγελίας των υπεργολάβων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης και άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών .

Παράλληλα, διευκρινίζονται ζητήματα που έχουν ανακύψει στο παρελθόν, σε σχέση με τις ευθύνες του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης και του υπεργολάβου αλλά και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Συμπερασματικά

«Η μόνιμη ομάδα εργασίας του ΣΜΕ, η οποία αποτελείται από δώδεκα από τα πλέον έμπειρα στελέχη του κλάδου μας, μετά από πολύμηνες συζητήσεις, κατέληξε σε 120 ουσιώδεις τροποποιήσεις και 130 παρατηρήσεις / βελτιώσεις του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, τις οποίες ο ΣΜΕ σήμερα εισηγείται προς το ΤΕΕ. Στόχος είναι να αποκτήσουμε έναν Κανονισμό, ο οποίος να είναι περιεκτικός, να μην επιδέχεται παρερμηνείες, να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις υπόλοιπες διατάξεις που καθορίζουν τη λειτουργία του κλάδου μας, να περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες για την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και – βεβαίως – να είναι εφαρμόσιμος. Ευελπιστούμε ότι η Ελληνική πολιτεία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων, θα σπεύσει να υιοθετήσει τον νέο ΚΜΛΕ» καταλήγει η ανακοίνωση.

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