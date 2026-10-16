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Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, ενώ έρχονται νέες ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, η νέα φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

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Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επέκταση σε 500.000 εργαζομένους

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ιδιωτική υγεία, τα καθαριστήρια, τα κομμωτήρια, οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, τα logistics, οι επισκευές και οι υπηρεσίες καθαρισμού. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από το μέτρο. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κάρτα διασφαλίζει την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων για τις ώρες που απασχολούνται, ενώ παράλληλα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως σημείωσε, σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί έως και 1.200% μετά την εφαρμογή του μέτρου, ενώ πρόσθεσε πως «διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος αμείβεται για τις ώρες που εργάζεται». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση της κάρτας προβλέπεται πρόστιμο 10.500 ευρώ.

Για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του 1555.

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης νομοσχέδιο για τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Όπως εξήγησε, οι αλγόριθμοι επηρεάζουν κρίσιμες αποφάσεις, όπως η ανάθεση εργασιών, οι προαγωγές και η διακοπή συνεργασιών. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, καθώς και ανθρώπινη εποπτεία σε σημαντικές αποφάσεις.

«Ο αλγόριθμος τι λαμβάνει υπόψη πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι θα προβλέπεται ανθρώπινη εποπτεία σε κρίσιμες αποφάσεις. Το νομοσχέδιο, το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

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Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και αλλαγές στις γονικές άδειες, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Ειδικότερα, η υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους μεταξύ διαδοχικών γονικών αδειών για διαφορετικά παιδιά. Παράλληλα, θα παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης της άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση άδειας φροντιστή. Με τη ρύθμιση αυτή, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας και κατά το πρώτο εξάμηνο της απασχόλησής τους.

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Όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. «Είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά […] τους εργαζόμενους γονείς», σημείωσε η κ. Κεραμέως.