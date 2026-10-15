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Έντεκα οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα συνέλαβαν λίγο μετά τα ξημερώματα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, στην περιοχή της Πλατείας Βάθη, ύστερα από μικρής έκτασης επεισόδια.

Σε ξενοδοχείο της οδού Λιοσίων κατέφθασαν χθες περίπου εβδομήντα οπαδοί της Μπόρατς και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένας αριθμός αυτών βγήκε στον δρόμο, με σιδερόβεργες, πέτρες και καπνογόνα στα χέρια και ενώθηκε με άλλους οπαδούς, φθάνοντας συνολικά τους 150.

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Από το κέντρο επιχειρήσεων δόθηκε σήμα σε Ομάδα ΔΡΑΣΗ να σπεύσει στο σημείο και να τους διαλύσει. Οι οπαδοί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση κρότου – λάμψης και δακρυγόνων. Ένας από τους ενστόλους τραυματίστηκε στον αστράγαλο και μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις Α’ Βοήθειες.

Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- σιδερόβεργες και -1- ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς (φωτογραφία ΕΛΑΣ)