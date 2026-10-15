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Η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών θα βαρύνει τις ίδιες τις πλατφόρμες social media, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των γονέων, οι οποίοι μέχρι σήμερα καλούνται να διαχειριστούν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από τα παιδιά τους, ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση βασίζεται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος προβλέπει υποχρεώσεις για την προστασία των ανηλίκων. Το πλαίσιο αφορά πλατφόρμες που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η συνεχής ροή περιεχομένου και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών.

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Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε ειδικότερα στο Facebook, το Instagram και το TikTok, ενώ σημείωσε ότι η ένταξη του Snapchat στην ίδια κατηγορία εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, οι υπηρεσίες που περιορίζονται στην ανταλλαγή μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Messenger, δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο που περιέγραψε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα προχωρά στην εφαρμογή μέτρων αξιοποιώντας την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς δεν έχει θεσπιστεί ακόμη ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα επιτρέπει εναλλακτικά μοντέλα λειτουργίας των λογαριασμών ανηλίκων.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες να διαπιστώνουν εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε χρήστη κάτω των 15 ετών. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητές τους, ενώ, όταν δεν είναι βέβαιες για την ηλικία ενός χρήστη, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας που παρέχεται στην Ελλάδα μέσω του Kids Wallet.

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι το Kids Wallet δεν διαβιβάζει την ημερομηνία γέννησης του χρήστη στην πλατφόρμα, αλλά παρέχει ένδειξη/σήμα για το αν είναι άνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, επιδιώκεται η επιβεβαίωση της ηλικίας χωρίς την κοινοποίηση πρόσθετων προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που μια πλατφόρμα δεν εφαρμόζει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Όπως εξήγησε ο υπουργός, καθώς πολλές από τις συγκεκριμένες εταιρείες έχουν έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταγγελία θα προωθείται στην αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή.

Απαντώντας στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουν οι γονείς των παιδιών κάτω των 15 ετών που διαθέτουν ήδη λογαριασμούς στα social media, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η χρήση του εργαλείου επαλήθευσης πρέπει να γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο και όχι με στοιχεία που αντιστοιχούν στην ηλικία του γονέα.

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Όπως εξήγησε, εάν ένας ανήλικος χρησιμοποιήσει το κινητό του γονέα του για να επιβεβαιώσει την ηλικία του, υπάρχει κίνδυνος η πλατφόρμα να θεωρήσει ότι ο λογαριασμός ανήκει σε ενήλικο, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι περιορισμοί.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να εξαντλείται σε τεχνολογικά μέτρα ή απαγορεύσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ίδιοι οι γονείς οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπα, περιορίζοντας τη δική τους χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αναφορικά με τις ανησυχίες ότι οι απαγορεύσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τους ανηλίκους σε άλλες, δυνητικά πιο επικίνδυνες ψηφιακές υπηρεσίες, ο κ. Παπαστεργίου αναγνώρισε την ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις. Επισήμανε, ωστόσο, ότι απαιτείται κατάλληλο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή μοντέλων λογαριασμών που θα προσφέρουν αυξημένη προστασία στους ανηλίκους.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο EU Kids Act, το οποίο αποτελεί πρόταση για τη θέσπιση ειδικών λογαριασμών για παιδιά, με αυξημένες δικλίδες προστασίας και περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πρόταση και όχι για νομοθεσία που έχει ήδη θεσπιστεί.

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