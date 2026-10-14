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Για τον βιασμό της ίδιας της της μητέρας κατηγορείται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης το 2020.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ3, ο βιασμός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την παραπομπή της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ενδοοικογενειακό βιασμό, έγινε λίγους μήνες πριν την απαγωγή της 10χρονης και συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 2020.

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Τότε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη με τη βίασε την ίδια της την μητέρα αναγκάζοντάς την με την βία σε σεξουαλικές πράξεις. Όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την επόμενη ημέρα προσπάθησε και πάλι να κακοποιήσει σεξουαλικά την μητέρα της και μάλιστα μπροστά στα μάτια της 7χρονης κόρης της.

Η γυναίκα, αντέδρασε, απώθησε την κόρη της μπροστά στην εγγονή της και έτσι εκείνη έφυγε, αφού προηγουμένως η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 39χρονη βαρύνεται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας ο οποίος θεωρείται ότι συνέβη λίγες ημέρες πριν την απαγωγή της 10χρονης.