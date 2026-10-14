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Μαθητής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, ο συλληφθείς απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βιντεοληπτικό υλικό από ξυλοδαρμό του τελευταίου. Το επεισόδιο της επίθεσης είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2026, εντός σχολικού χώρου.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο κατηγορούμενος, μαζί με άλλα άτομα, αφαίρεσαν από την κατοχή του παθόντος ένα τσαντάκι.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπολοίπων εμπλεκομένων, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.