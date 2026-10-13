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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι με το 9 μηνών μωρό τους μετά από σοβαρό τροχαίο το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 19:40, στον δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχωρούδα, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους, που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας.

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Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τη γυναίκα σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής.Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.