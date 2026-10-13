Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι με το 9 μηνών μωρό τους μετά από σοβαρό τροχαίο το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 19:40, στον δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχωρούδα, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους, που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας.
Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τη γυναίκα σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής.Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.