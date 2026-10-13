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Οι κανονιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού ήταν οι «πρωταγωνιστές» στην άσκηση «Βροντή 2/26» που διεξήχθη στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε Σαρωνικό και Μυρτώο από τη Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης του Αρχηγείου Στόλου.

Η άσκηση περιελάμβανε πυρά με πυροβόλα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

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Γενικότερα μιλώντας, οι κανονιοφόροι του ΠΝ περνούν σε μια νέα φάση επιχειρησιακών δυνατοτήτων, δεδομένης της εγκατάστασης ισραηλινών πυραύλων SPIKE NLOS στα σκάφη της κλάσης Osprey HSY 56A («Μαχητής»). Πρόκειται για «έξυπνα» βλήματα «για όλες τις δουλειές», εξαιρετικά υψηλής ακριβείας και μεγάλης εμβέλειας, ικανά να πλήττουν στόχους και εκτός οπτικής επαφής. Στην περίπτωση των κανονιοφόρων, η εγκατάσταση των SPIKE NLOS προφανώς και δεν τις μετατρέπει αυτόματα σε «πυραυλακάτους», ωστόσο συνιστά εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση οπλισμού, αν ληφθεί υπόψιν πως μέχρι τώρα ο πιο βαρύς οπλισμός τους ήταν τα δύο πυροβόλα τους (ένα μπροστά, ένα πίσω- ο εκτοξευτής SPIKE αντικαθιστά το πίσω).

Με τους SPIKE NLOS εκτοξεύονται κατακόρυφα οι δυνατότητες των κανονιοφόρων όσον αφορά στην αντι-αποβατική δράση, την προσβολή χερσαίων στόχων, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα να απειληθούν αποτελεσματικά εχθρικές μονάδες επιφανείας – ακόμα και αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους, αν ληφθεί υπόψιν πως στα σημερινά, σε μεγάλο βαθμό «ψηφιακά» θέατρα επιχειρήσεων, αρκεί συχνά ένα «καλό» πλήγμα σε μια «φορτωμένη» με ηλεκτρονικά συστήματα πλατφόρμα όπως ένα πλοίο για να τη θέσει εκτός μάχης (ή, έστω, να μειώσει την αποτελεσματικότητά της), εξουδετερώνοντας αισθητήρες κλπ.