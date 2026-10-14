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Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό χωρίς άδεια, πραγματοποιώντας χημειοθεραπείες και σε μη καρκινοπαθείς ασθενείς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, oι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική, είτε στο σπίτι τους. Πρόκειται για τη δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου.

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Το σφράγισμα της κλινικής έγινε την Τετάρτη παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών ενώ παρόντες ήταν και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγείας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.