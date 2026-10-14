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Για τις 10 Νοεμβρίου διακόπηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών που είχε αποκαλυφθεί στα Χανιά το καλοκαίρι του 2023.

Το δικαστήριο σύμφωνα με το neakriti.gr, δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα αναβολής που είχαν υποβληθεί κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και αποφάσισε τη διακοπή της δίκης, η οποία θα συνεχιστεί στις 10 Νοεμβρίου.

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Η δίκη διεξάγεται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων, μαρτύρων και συνηγόρων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η έναρξη της δίκης

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε σήμερα, 14 Οκτωβρίου, με την ανάγνωση των ονομάτων των 33 κατηγορουμένων.

Ο 76χρονος μαιευτήρας-γυναικολόγος, ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και βασικός κατηγορούμενος, εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και ζήτησε από το δικαστήριο να του ορίσει συνήγορο. Αίτημα αναβολής υπέβαλε, μέσω συνεργάτιδας του δικηγόρου του, ο 46χρονος εμβρυολόγος, ενώ αναβολή ζητήθηκε και από καθηγητή Γυναικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας του συνηγόρου του

Από τους συνολικά 33 κατηγορουμένους, μόλις 12 έδωσαν το «παρών» στην έναρξη της διαδικασίας, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Στη δίκη έχουν κληθεί 341 μάρτυρες, ενώ περίπου 100 είναι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων.

Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 31 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις πράξεις της συγκρότησης και ένταξης ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από κοινού. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αδικήματα όπως η απάτη, η εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, η εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεσης κυττάρων και ιστών που αφορά εμβρυομεταφορές και εικονικές ωοληψίες, η πώληση γενετικού υλικού, καθώς και η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους.

Πηγή: dikastiko.gr