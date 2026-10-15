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Αποκαλυπτικές συνομιλίες και νέα στοιχεία από την υπόθεση του κυκλώματος με τις παρένθετες μητέρες και την εμπορία βρεφών στα Χανιά παρουσιάζει το Cretalive.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως είχαν διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσαν σε νεαρή Ρουμάνα την οποία προόριζαν για δότρια ωαρίων προκειμένου τελικά να την προετοιμάσουν για παράνομη κυοφορία καθώς υπήρχε βιασύνη λόγω παραγγελίας.

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Αποκαλυπτική είναι η συνομιλία, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ανάμεσα στον βασικό κατηγορούμενο και ιδιοκτήτη της κλινικής με συγκατηγορούμενη του: «Αυτή των 24 ετών, μπορεί να έρθει κατευθείαν… μπορεί να μπει κατευθείαν στις μεταφορές. Να μην πάμε για δωρεά. Να πάει κατευθείαν εμβρυομεταφορά. Δεν βαριέσαι. Γιατί βιαζόμαστε» είναι φράσεις που του αποδίδονται.

Από τις ίδιες συνομιλίες προκύπτει, κατά τις αρχές, ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θα ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό καθώς η υποψήφια παρένθετη είναι μικρότερη του επιτρεπόμενου ηλικιακού ορίου, ενώ η ενδιαφερόμενη μητέρα 55 ετών.

Η εμβρυομεταφορά έγινε στην 24χρονη αλλά στα δικαστικά χαρτιά ως παρένθετη εμφανιζόταν άλλη. Κατά το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν την επιστροφή της πραγματικής κυοφορούσας στη Ρουμανία για εξοικονόμηση χρημάτων, όπως εκτιμάται, ώστε να απαλλαγούν δηλαδή από τα έξοδα διατροφής και επιμέλειας, εν αγνοία των υποψήφιων γονέων, στους οποίους παρουσίαζαν ψευδώς το αντίθετο, ότι δηλαδή η παρένθετη μητέρα βρίσκεται στην Ελλάδα και παρακολουθείται. Μάλιστα τους έστελναν και υπερηχογραφήματα, τα οποία, όπως εκτιμάται, δεν είχαν σχέση με την κύηση της 24χρονης παρένθετης στη Ρουμανία προκειμένου, όπως αναφέρεται, να συνεχίζουν να εξασφαλίζουν τις μηνιαίες αμοιβές που καταβάλλονταν από τους γονείς στην παρένθετη.

«Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου στα 20 χρόνια που κάνω» φέρεται να εξομολογήθηκε στην συγκατηγορούμενη του, βάσει των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Σε άλλη συνομιλία, ο ιδιοκτήτης της κλινικής φέρεται να εκφράζει ανησυχία μήπως και του ζητήσουν καλύτερη τιμή για το πρόγραμμα παρένθετης οικογένειας, με την συγκατηγορούμενη του να απαντάει, κατά το βούλευμα, προτρέποντας τον να μην ενδώσει στις εκκλήσεις του, με το επιχείρημα ότι έχουν άρρωστο παιδί. «Η άλλη υποτίθεται ότι είναι εδώ πέρα, έτσι;» φέρεται να ρωτάει ο γιατρός, με την συγκατηγορούμενη του να τον ενημερώνει ότι η ενδιαφερόμενη μητέρα ζήτησε κάποια στιγμή να δει την παρένθετη και της είπε ότι δήθεν ξεκουραζόταν στο σπίτι.

Σε άλλη περίπτωση ενδιαφερόμενη φέρεται να συνομιλεί με κατηγορούμενη και της αποδίδεται η εξής φράση: «Έχω την απόφαση στα χέρια μου, έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;».

Βάσει των όσων περιγράφονται, ενδιαφερόμενες μπορούσαν να δουν φωτογραφίες δοτριών λες και ήταν διαγωνισμός ώστε να έχουν επιλογή βάσει ύψους και εμφάνισης αλλά και επιλογή στο φύλο του μωρού για λόγους, μάλιστα, μη ιατρικούς.