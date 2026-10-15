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Σχέδιο του δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4000 νέων θέσεων πάρκινγκ για αυτοκίνητα παρουσίασε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πρόγραμμα συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με νέα έργα υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) στο κέντρο της πόλης.

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«Οφείλουμε να ακούμε τις ανάγκες των πολιτών και τα αιτήματά τους για περισσότερες θέσεις στάθμευσης, για λιγότερη ταλαιπωρία», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα «ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο» όπως το χαρακτήρισε, που προέκυψε από τη μεθοδική δουλειά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπέδων, την πιλοτική εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, την εφαρμογή διαγώνιας στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους και τη συνέχιση της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπέδων

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, με ίδια μέσα του Δήμου, εργασίες διαμόρφωσης τεσσάρων δημοτικών οικοπέδων για τη δημιουργία 141 νέων θέσεων στάθμευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αξιοποίηση και άλλων δημοτικών και δημόσιων οικοπέδων για ελεύθερη και δωρεάν στάθμευση, με εκτιμώμενη δυναμικότητα 2.043 θέσεων. Στον σχεδιασμό εντάσσονται και οι θέσεις που θα διαμορφωθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στον χώρο της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος.

Για το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος εκπονούνται τα τεύχη δημοπράτησης, με στόχο αυτή να έχει ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Πιλοτικά αυτοματοποιημένα συστήματα σε τέσσερα σημεία

Σε τέσσερα σημεία της πόλης σχεδιάζεται η πιλοτική εγκατάσταση πολυώροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, συνολικής δυναμικότητας 228 θέσεων.

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Πρόκειται για μικρά οικόπεδα, στα οποία η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων σε περιορισμένο χώρο.

Η δημοπράτηση προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.

Δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης με 1190 θέσεις

Το σχέδιο προβλέπει δύο νέους υπόγειους χώρους στάθμευσης, έναν στον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία, με εκτιμώμενη χωρητικότητα 740 θέσεων, και έναν στην περιοχή της Άνω Τούμπας, με περίπου 450 θέσεις. Η συνολική εκτιμώμενη δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.190 θέσεις και η δημοπράτηση προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

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Επιπλέον θέσεις με διαγώνια στάθμευση

Η μετατροπή της παράλληλης στάθμευσης σε διαγώνια εξετάζεται στις οδούς Κλεάνθους, Αναξιμάνδρου και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα όπου το πλάτος του δρόμου και οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις επιτρέπουν την εφαρμογή της. Η παρέμβαση αναμένεται να προσθέσει 85 θέσεις στάθμευσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2027.

Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με στόχο την απελευθέρωση επιπλέον 300 θέσεων στάθμευσης. Η δράση αυτή έχει ήδη οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 700 οχημάτων.

900 θέσεις για δίκυκλα και ΕΠΗΟ

Στο κέντρο της πόλης έχει αποδοθεί ένα οργανωμένο δίκτυο 900 θέσεων στάθμευσης για δίκυκλα και ΕΠΗΟ. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις 610 που είχαν δημιουργηθεί νωρίτερα στη θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής. Η παρέμβαση προβλέπεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες.

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Οι θέσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπενθύμισε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για 1.000 νέες θέσεις στάθμευσης κάθε χρόνο, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 2.500. Στις παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί περιλαμβάνονται οι 1.280 θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα το 2024, οι 400 στον χώρο στάθμευσης δίπλα στον σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία και οι 300 στον χώρο του ΟΛΘ, καθώς και οι θέσεις που απελευθερώθηκαν με την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου έγινε αναφορά στις εργασίες επέκτασης του χώρου στάθμευσης της ΓΑΙΑΟΣΕ απέναντι από τα Δικαστήρια, με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Στάθμευση και βιώσιμη κινητικότητα

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης συνδέεται με την αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης στην πόλη. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποφυγή της κίνησης και της στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, με καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, πιο αξιόπιστη σύνδεση των μέσων και συνολικό μητροπολιτικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις αρχές του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης.

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«Μιλάμε για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του δημόσιου χώρου και για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, μιας πόλης με λιγότερη ταλαιπωρία, με λιγότερο εκνευρισμό, μιας πόλης που κινείται πιο λειτουργικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

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