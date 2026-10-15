Φωτογραφία αρχείου: Επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Χανίων Σέβη Βολουδάκη. Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

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Οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έφτασαν τις 19.000 κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, στο Action 24, καθώς παρατηρείται «αναζωπύρωση» στο νησί όσον αφορά στο μεταναστευτικό.

«Ως απόλυτος αριθμός δεν είναι τρομακτικός», σημείωσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ανησυχία εστιάζεται στη μεγάλη δεξαμενή δυνητικών μεταναστευτικών ροών που έχει διαμορφωθεί στη Λιβύη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ανατολική πλευρά της χώρας δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη συνεργασία, αποδίδοντας την κατάσταση σε γεωπολιτικούς λόγους, πραγματική αδυναμία ή ζητήματα που σχετίζονται με τη δράση κυκλωμάτων και την ανοχή τους.

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Αναφερόμενος στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως εξήγησε, λειτουργεί δομή στα Χανιά, ενώ στο Ηράκλειο υπάρχει προσωρινά ένας μικρός χώρος φιλοξενίας. Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχει κατατεθεί τροπολογία -η οποία συζητείται σήμερα στην Βουλή- για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία δομής και στο Ηράκλειο.

Σχετικά με την κατάσταση στην Ιεράπετρα, ο υπουργός ανέφερε ότι μέσα σε δύο με τρεις ημέρες έφτασαν περίπου 1.000 άτομα, γεγονός που, όπως είπε, κατέστησε αναγκαίο ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη μεταφορά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μισοί από τους ανθρώπους αυτούς έχουν ήδη μεταφερθεί, ενώ οι υπόλοιπες μεταφορές αναμένεται να συνεχιστούν έως το Σάββατο.

Ο κ. Πλεύρης κατέληξε ότι δεν είναι εφικτό να υπάρχει δομή σε κάθε σημείο του νησιού, τονίζοντας πως βασικός στόχος είναι ο περιορισμός των μεταναστευτικών ροών.