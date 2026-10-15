Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα διάταξη που θα απαγορεύει την ταυτόχρονη υπομίσθωση διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας από δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα προανήγγειλε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει τη μίσθωση και την υπομίσθωση σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου μαζεύονται για διαμονή τα βράδια ακόμη και 30 αλλοδαποί. «Υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να πω στην εκπομπή σας. Στο οποίο συμμετέχουν και Έλληνες. Στην περιοχή αυτή του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι τα Πατήσια, όπως είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, όλες αυτές οι περιοχές, εκεί υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό. Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα μέχρι και 30 άτομα. Έναντι τιμήματος, και αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί» ανέφερε.

Advertisement

Advertisement

«Φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις. Και δεύτερον, οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω από τα διαμερίσματα. Να τους πετάξουμε έξω. Και ταυτόχρονα, με τη φύλαξη των πλατειών».

«Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αλλοδαποί που είναι εγκληματογόνοι, δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν αλλά για να εγκληματίσουν» είπε και πρόσθεσε ότι «το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσουμε η κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη σε περιοχές με πολλούς αλλοδαπούς να είναι μια πραγματικότητα».