Την ίδρυση μιας νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου σε έναν σύγχρονο φορέα, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. «Η νέα Αρχή θα λειτουργεί κατά το πρότυπο της ΑΑΔΕ, με Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, ανεξάρτητους από πολιτικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνοντας όλους τους ελέγχους — φυσικούς και ψηφιακούς — και ενισχυμένη με 300 νέους ελεγκτές», τόνισε ο Υπουργός.

Στη νέα δομή θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με διατήρηση της αυτοτέλειάς του και αναβαθμισμένο ρόλο, ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο, διαφανές και ισχυρό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το Υπουργείο έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αγοράς, όπως το νέο πλαίσιο για τις επενδύσεις, την Εθνική Πολιτική Ποιότητας και τον Κώδικα Δεοντολογίας με τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου.

«Πρόκειται για μια συνεχή μάχη που αφορά την εμπιστοσύνη του πολίτη και την κοινωνική συνοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ενημερωμένου καταναλωτή ως κρίσιμου συμμάχου στη λειτουργία της αγοράς.