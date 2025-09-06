Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόστιμο-μαμούθ ύψους 2,95 δισ ευρώ που επέβαλε στην Google για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντάς το «άδικο» και απειλώντας με επιβολή αντιποίνων δασμών εάν η ΕΕ δεν ανακαλέσει την απόφαση.

Η παρέμβαση του Τραμπ έγινε μία ημέρα μετά το δείπνο που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν ηγετών της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, και ο συνιδρυτής της, Σεργκέι Μπριν.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Η Ευρώπη σήμερα “χτύπησε” μια ακόμη σπουδαία αμερικανική εταιρεία, την Google, με πρόστιμο 3,5 δισ. δολαρίων, παίρνοντας ουσιαστικά χρήματα που θα κατευθύνονταν διαφορετικά σε αμερικανικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αυτό έρχεται να προστεθεί στα πολλά άλλα πρόστιμα και φόρους που έχουν επιβληθεί στην Google και σε άλλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, ειδικότερα. Πολύ άδικο — και ο Αμερικανός φορολογούμενος δεν θα το ανεχθεί!

Όπως έχω πει και στο παρελθόν, η κυβέρνησή μου ΔΕΝ θα επιτρέψει να συνεχιστούν αυτές οι άδικες πρακτικές. Η Apple, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να πληρώσει 17 δισ. δολάρια σε πρόστιμο που, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιβληθεί — Πρέπει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους!

Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια τόσο εξαιρετική και απαράμιλλη αμερικανική ευρηματικότητα. Αν συνεχιστεί, θα είμαι αναγκασμένος να ξεκινήσω διαδικασία βάσει του Άρθρου 301 του εμπορικού νόμου των ΗΠΑ (Section 301), ώστε να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!».

Η κόντρα αυτή ξεσπά ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη τον Ιούλιο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, με στόχο τη μείωση των δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να περιμένουν από την Ουάσινγκτον να υλοποιήσει την υπόσχεση για χαλάρωση των αμερικανικών μέτρων, ωστόσο οι νέες απειλές του Τραμπ περί αντιποίνων δασμών μετά το πρόστιμο στη Google κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη συμφωνία και να ανοίξουν νέο γύρο εμπορικής αντιπαράθεσης.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι το πρόστιμο κατά της Google έρχεται να προστεθεί σε άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως εκείνη της Apple, η οποία το 2016 διατάχθηκε από τις Βρυξέλλες να καταβάλει στην Ιρλανδία καθυστερούμενους φόρους ύψους 13 δισ. ευρώ συν τόκους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Google έχει πληρώσει ήδη 13 δισ. δολάρια σε «ψευδείς αξιώσεις και κατηγορίες»

Ο Τραμπ στράφηκε εκ νέου κατά της ΕΕ για τις πιέσεις προς την Apple, αναφέροντας ότι η εταιρεία έχει πληρώσει 17 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και φόρους για υποτιθέμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Το ποσό φαίνεται να περιλαμβάνει τη δικαστική απόφαση του 2024 στην Ιρλανδία, με την οποία η Apple κλήθηκε να επιστρέψει πάνω από 14 δισ. δολάρια σε καθυστερούμενους φόρους. «Η Apple πρέπει να πάρει πίσω τα χρήματά της!», έγραψε σε άλλο μήνυμά του.

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ επιχειρεί να μετατρέψει τις αντιμονοπωλιακές και φορολογικές υποθέσεις της ΕΕ σε εργαλείο εμπορικής αντιπαράθεσης, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στις σχέσεις Ουάσιγκτον Βρυξελλών.

Ωστόσο, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, είχε νωρίτερα εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιβλήθηκε το πρόστιμο στη Google. Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων η εταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης επί περισσότερο από δέκα χρόνια, επιβαρύνοντας με υψηλότερα κόστη τους διαφημιζόμενους και, τελικά, τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τα έσοδα των εκδοτών.

«Η καταχρηστική συμπεριφορά της Google είχε αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στην καθημερινή τους χρήση του διαδικτύου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ριβέρα υπογράμμισε ακόμη ότι η απόφαση της Κομισιόν έχει παγκόσμια διάσταση, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα και Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ δικαίωσε τις βασικές αιτιάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της Google σε υπόθεση που αντικατοπτρίζει τα ίδια ζητήματα. Όπως είπε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει χώρος να διασφαλιστεί ένα κοινό αποτέλεσμα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και της ίδιας της Google.

Τέλος, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριβέρα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να κάνει πίσω λέγοντας χαρακτηριστικά. «Η Google έχει προθεσμία 60 ημερών για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με το πώς σκοπεύει να το πράξει, και αν δεν προτείνει ένα βιώσιμο σχέδιο, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να επιβάλει το κατάλληλο διορθωτικό μέτρο».

«Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες μας με αποφασιστικότητα και δικαιοσύνη, χωρίς φόβο και χωρίς εύνοια, απέναντι σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Οι ιδρυτικές μας Συνθήκες, οι νόμοι μας και οι θεμελιώδεις αξίες μας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση», τόνισε χαρακτηριστικά.

