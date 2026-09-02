Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των μειώσεων τιμών στα σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες τιμές είναι υψηλότερες από εκείνες του Αυγούστου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης καλείται να δημοσιοποιήσει αναλυτικά τις τιμές των προϊόντων του Ιουλίου και του Αυγούστου για να συγκριθούν με τις σημερινές, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα των επίσημων ανακοινώσεων.

Παράλληλα, ζητείται η ονομαστική δημοσιοποίηση των προμηθευτικών επιχειρήσεων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών.

Τέλος, προτείνεται η πραγματοποίηση δημόσιου διαλόγου μεταξύ του υπουργού και του κ.

Ραυτόπουλου, ώστε να αποσαφηνιστεί αν οι καταγγελίες περί ανακριβών στοιχείων ευσταθούν ή αν οι μειώσεις είναι πραγματικές.

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Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτά που ακούγονται πλέον για τις περίφημες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, έθεσε, μιλώντας στον Real FM ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα: σε βασικά προϊόντα οι τιμές που έβλεπε ο καταναλωτής τον Αύγουστο ήταν χαμηλότερες από εκείνες που συναντά τώρα στα ράφια με την υποτιθέμενη «μείωση».

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Εάν πράγματι συμβαίνει αυτό, τότε δεν μιλάμε για μείωση. Μιλάμε για κοροϊδία.

Κύριε υπουργέ, βγάλτε τις τιμές στο φως

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περισσότερα από 1.740 προϊόντα, με μέση μείωση 9,5%. (Τάκης Θεοδωρικάκος)

Ωραία. Μειωμένα όμως σε σχέση με ποια τιμή;

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα.

Ζητώ από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα, κωδικό προς κωδικό, τις τιμές που είχαν τα συγκεκριμένα προϊόντα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και να τις βάλει δίπλα στις σημερινές.

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Μακαρόνια, γάλα, λάδι, όσπρια, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής. Όλα όσα χρειάζεται καθημερινά ένα νοικοκυριό.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν να γνωρίζουν τι υπήρχε στα ράφια πριν από έναν και δύο μήνες. Επιπλέον θα έπρεπε να είχαν φωτογραφίσει τις τιμές στα ράφια. Για να έχουν πειστήρια. Άλλωστε, πριν αρχίσει η πρωτοβουλία, το ίδιο το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι οι μειώσεις θα ξεκινούσαν από τουλάχιστον 5%, ενώ ο υπουργός είχε μιλήσει ακόμη και για μειώσεις 20%-25%.

Άρα υπάρχει ένα πολύ απλό τεστ αλήθειας: παλιά τιμή – σημερινή τιμή. Με ντοκουμέντα

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Ποιοι δεν συμμετείχαν; Ονόματα

Υπάρχει και κάτι ακόμη.

Η πρωτοβουλία είναι εθελοντική και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συμμετέχουν περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. (Τάκης Θεοδωρικάκος)

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Θέλω λοιπόν να ξέρω και ποιοι δεν ανταποκρίθηκαν.

Όχι γενικότητες. Ονόματα.

Ποια αλυσίδα αρνήθηκε; Ποιος προμηθευτής δεν συμμετείχε; Γιατί ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος πραγματικά βάζει πλάτη και ποιος όχι.

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Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνία

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Οι ελληνικές οικογένειες δεν αγοράζουν «μέσους όρους μειώσεων». Πηγαίνουν στο ταμείο και πληρώνουν πραγματικά ευρώ.

Γι’ αυτό η απάντηση πρέπει να δοθεί με πραγματικά στοιχεία.

Κύριε Θεοδωρικάκο, δημοσιοποιήστε τους καταλόγους των σούπερ μάρκετ του Ιουλίου και του Αυγούστου και βάλτε τους δίπλα στις σημερινές τιμές.

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Να δούμε όλοι εάν πρόκειται για πραγματικές μειώσεις ή για εκπτώσεις πάνω σε τιμές που προηγουμένως είχαν ανέβει.

Γιατί η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με φθηνά επικοινωνιακά κόλπα.

ΥΓ.: Εάν ο κύριος Ραφτόπουλος με τα λεγόμενά του και με τους αριθμούς που παρουσιάζει, απλά διαβάλλει την κυβέρνηση με ανακριβή στοιχεία, τότε ας τον καλέσει ο Υπουργός σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο μπροστά στις κάμερες. Απλά πράγματα…