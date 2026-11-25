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Τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών κατά τουλάχιστον 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα θεσμοθετεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο για την αμυντική βιομηχανία που παρουσιάζει την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το νομοσχέδιο, επίσης, φέρεται να περιλαμβάνει ίδρυση γραφείου αρμόδιου για την αμυντική βιομηχανία.

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Τρία κέντρα εφεδρείας

Ο κ. Δένδιας, κηρύττοντας την Τρίτη την έναρξη των εργασιών της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ανέφερε πως τα κέντρα εφεδρείας θα γίνουν τρία- τα δύο ανακαινισμένα στον Αυλώνα και το Λιτόχωρο και αυτό που σχεδιάζεται και ελπίζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες το πρώτο εξάμηνο στην Κρήτη.

Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της εφεδρείας κινείται το σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης- ειδική εκπαίδευση επιτελών στη Σχολή Πολέμου.

«Τον κύκλο εκπαιδεύσεων τον οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιταχύνουμε, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη φάση την οποία πραγματοποιούμε. Θα υπάρξει δεύτερη και τρίτη φάση με περισσότερες εκπαιδεύσεις.Είναι απαραίτητο, απλώς δεν μπορούσε να γίνει αυτό αιφνιδιαστικά. Πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος εξοικείωσης και επίσης η συμπλήρωση του αριθμού των 150.000 που αποτελεί τον στόχο του Γενικού Επιτελείου» ανέφερε επίσης σχετικά.