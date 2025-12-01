Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς φέρνει η καθολική ενεργοποίηση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο εισέρχεται πλέον στη φάση πλήρους υλοποίησης μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση, που στόχο έχει να διευκολύνει την καθημερινότητα των οικογενειών με βρέφη, ενισχύεται με πόρους άνω των 56 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίου voucher έως 500 ευρώ για την κάλυψη μέρους της αμοιβής πιστοποιημένων φροντιστών.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του θεσμού σε Δήμους της χώρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Έλενα Ράπτη, προχώρησαν στην ένταξη του προγράμματος στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 56,02 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Το voucher των 500 ευρώ θα αφορά γονείς –μητέρες ή πατέρες– που έχουν αποκλειστική γονική μέριμνα και είτε εργάζονται είτε βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Αφορά την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στο σπίτι του/της επιμελητή/τριας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν τον φροντιστή που επιθυμούν μέσα από το επίσημο Μητρώο της Δράσης.

Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος συνοδεύεται από σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, λειτουργία call center για άμεση υποστήριξη των γονέων, συστηματικό συντονισμό και ελέγχους, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα. Η πράξη αναμένεται να ωφελήσει περίπου 3.600 γονείς σε πρώτη φάση, προσφέροντας ένα ουσιαστικό εργαλείο εξισορρόπησης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τι είναι ο θεμσός της “Νταντάς της Γειτονιάς”

Ο θεσμός που “έτρεξε” πιλοτικά αφορά σε πιστοποιημένους επαγγελματίες φροντίδας βρεφών και νηπίων, που αναλαμβάνουν την ατομική φροντίδα των παιδιών στο πλαίσιο μιας επίσημης, ελεγχόμενης και ασφαλούς συνεργασίας με τις οικογένειες. Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στην ενίσχυση της προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να βρουν αξιόπιστη φροντίδα κοντά στο σπίτι τους και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, στη στήριξη της απασχόλησης και στη βελτίωση του οικογενειακού προγραμματισμού. Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε δομές βρεφικής φροντίδας είναι συχνά περιορισμένη, η «Νταντά της Γειτονιάς» προσθέτει μια εναλλακτική, ευέλικτη και θεσμικά κατοχυρωμένη επιλογή για γονείς που αναζητούν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Με την πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος και τη διάθεση των κονδυλίων, το μέτρο αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στα ελληνικά νοικοκυριά και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού εργασιακού και κοινωνικού πλαισίου για τις νέες οικογένειες.