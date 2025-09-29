Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει και οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το πού θα «κάτσει» η τιμή στην αντλία. Από τις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν εκκίνηση κοντά στο 1€ το λίτρο (1,11€–1,12€ ευρώ/λίτρο) επίπεδα χαμηλότερα από τον «ψυχολογικό πήχη» του 1,15€ και πολύ κοντά στα περυσινά επίπεδα του 1,10 ευρώ.

Όπως δήλωσε στη HuffPost η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής κα. Μαρία Ζάγκα, «εάν έμπαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή θα είχε διαμορφωθεί στα επίπεδα του 1,05€, πολύ χαμηλότερα από πέρυσι». Ωστόσο, όπως παρατηρεί, «είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πει κανείς με σιγουριά ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου, ενδεχομένως στο 1€ ή στο 1,11€ με 1,12€ κάτι όμως που θα εξαρτηθεί από το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον και τις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του πετρελαίου».

Advertisement

Advertisement

Οι τρεις παράγοντες, που σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς θα επηρεάσουν την τελική τιμή στην οποία θα πληρώσει ο καταναλωτής το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι:

Η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Οι διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Οι οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις (κριτήρια επιλογής δικαιούχων, ή ύψος επιδότησης).

Μια ξαφνική αναταραχή στις διεθνείς αγορές μπορεί εύκολα να τινάξει στον αέρα τις προβλέψεις, φορτώνοντας το κόστος στις πλάτες των καταναλωτών.

Το στοίχημα της κυβέρνησης και οι ανάγκες των νοικοκυριών

Προς το παρόν, επεξεργάζεται τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, προσπαθώντας να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση του δημόσιου ταμείου. Από την άλλη, προχωρά η εφαρμογή των μειώσεων του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιοχές από το 2026. Ωστόσο, για τα νοικοκυριά που ήδη μετρούν και το τελευταίο ευρώ, το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα μπορούν να γεμίσουν τη δεξαμενή τους φέτος χωρίς να ξεπεράσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Νοεμβρίου. Εκεί θα κριθεί ποιοι και με ποιους όρους θα λάβουν τη στήριξη που υπόσχεται το κράτος. Για πολλές οικογένειες, το επίδομα αυτό θα είναι το μοναδικό «ανάχωμα» απέναντι σε έναν χειμώνα που προμηνύεται βαρύς, όχι μόνο από πλευράς καιρού, αλλά κυρίως από πλευράς λογαριασμών.

Η μεγάλη εικόνα

Το ζήτημα ξεπερνά το πετρέλαιο. Αγγίζει τον πυρήνα της καθημερινότητας, ενόψει ενός χειμώνα που κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πώς θα εξελιχθεί. Αν οι τιμές ξεφύγουν και οι επιδοτήσεις δεν επαρκέσουν, τότε η συζήτηση για την ενεργειακή κρίση θα επιστρέψει με σφοδρότητα, πλήττοντας πάλι τους πιο αδύναμους.

Οι επόμενες 15 ημέρες θα κρίνουν όχι μόνο την τιμή του λίτρου, αλλά και το αν οι πολίτες θα μπουν στον χειμώνα με μια σχετική ανάσα ή με έναν ακόμα βαρύτερο λογαριασμό στην πλάτη…