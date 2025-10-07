Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές με την τιμή του -όπως όλα δείχνουν- να κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκο Παπαγεωργίου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα αρχίσει από το 1,10 (την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν στο 1,20), σημειώνοντας μια μείωση της τάξης του 8%.

Advertisement

Advertisement

Οι τιμές στα αστικά κέντρα και την ηπειρωτική Ελλάδα, αναμένεται να κυμανθεί από το 1,9 ευρώ/λίτρο έως το 1,12 και στις νησιωτικές περιοχές από 1,22 έως 1,24 ευρώ/λίτρο.

«Στην έναρξη της περιόδου», σημείωσε ο Ν. Παπαγεωργίου, «όλοι οι φορείς της αγοράς που διακινούν το πετρέλαιο θέρμανσης μειώνουν την τιμή και τα ποσοστά κέρδους τόσο ώστε να γίνονται ανταγωνιστικοί.

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η τιμή είναι άκρως καλή πάντα στην έναρξη της περιόδου και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν μια πρώτη ποσότητα, η οποία θα είναι επαρκέστατη για το πρώτο κρύο του χειμώνα».

Προς το παρόν, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, οι καταναλωτές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης, προκειμένου να κάνουν τον προγραμματισμό τους.

Επίδομα θέρμανσης

Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά αναμένεται να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα κυμανθεί από 100 έως 1.200 ευρώ.

«Είναι αυτό που ζεσταίνει την αγορά», τόνισε ο Ν. Παπαγεωργίου. «Δηλαδή και εμείς οι πρατηριούχοι αρχίζουμε και φτιάχνουμε τον στόλο μας με τους οδηγούς όταν πρόκειται να γίνει να εκταμιευθεί η πρώτη δόση», συμπλήρωσε.