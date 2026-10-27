Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων πραγματοποιείται συχνά μέσω σύνθετων εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν τη χρήση εταιρειών-βιτρίνας, εικονικών τιμολογίων και πλασματικών τζίρων για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων.

Οι ελεγκτικές αρχές εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες εξετάζοντας ασυνήθιστες αποκλίσεις μεταξύ του δηλωθέντος κύκλου εργασιών και της πραγματικής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τρία στάδια, ξεκινώντας από την εισαγωγή των κεφαλαίων στο οικονομικό σύστημα και καταλήγοντας στην εμφάνισή τους ως νόμιμων εσόδων.

Η φοροδιαφυγή διαφέρει από το ξέπλυμα χρήματος, καθώς ο κύριος στόχος στο ξέπλυμα είναι η απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των κεφαλαίων μέσω αγοραπωλησιών.

Οι ερευνητές αναζητούν τον πραγματικό δικαιούχο πίσω από κάθε ύποπτη επιχείρηση, εστιάζοντας σε ανεξήγητες μεταφορές χρημάτων και δαπάνες που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν επαρκώς.

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Πίσω από μια επιχείρηση που εκδίδει αποδείξεις, διαθέτει ΑΦΜ, καταθέτει φορολογικές δηλώσεις και πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές μπορεί να κρύβεται ένας ολόκληρος μηχανισμός διακίνησης παράνομων κεφαλαίων. Όπως αποκαλύπτει στη HuffPost, ένας «κυνηγός» μαύρου χρήματος “το ξέπλυμα δεν πραγματοποιείται απαραίτητα σε σκοτεινά γραφεία και με βαλίτσες γεμάτες μετρητά. Μπορεί να περνά μέσα από φαινομενικά συνηθισμένες εμπορικές συναλλαγές, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, εταιρικούς λογαριασμούς και αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων”.

Οι πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης αναδεικνύουν τη σημασία των οικονομικών ελέγχων, αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι εξαριετικά εκπαιδευμένοι “κυνηγοί” του παράνομου χρήματος.

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Πώς «καθαρίζουν» τα παράνομα χρήματα

Ο μηχανισμός νομιμοποίησης παράνομων εσόδων περιλαμβάνει συνήθως τρία στάδια, εξηγεί το έμπειρο στέλεχος στη HuffPost. “Tην εισαγωγή των χρημάτων στο οικονομικό σύστημα, τη διακίνησή τους μέσα από αλλεπάλληλες συναλλαγές και, τελικά, την εμφάνισή τους ως νόμιμων εσόδων”.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε πρακτικές:

Εικονικά τιμολόγια: Χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ποτέ ή προϊόντα που δεν παραδόθηκαν.

Εταιρείες-βιτρίνες: Επιχειρήσεις με ελάχιστη πραγματική δραστηριότητα, αλλά δυσανάλογα μεγάλες χρηματικές συναλλαγές.

Τριγωνικές συναλλαγές: Διαδοχικές εικονικές αγοραπωλησίες μεταξύ εταιρειών, ενίοτε εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες.

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Πλασματικοί τζίροι: Παράνομα κεφάλαια εμφανίζονται ως εισπράξεις από ανύπαρκτες πωλήσεις, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες με σημαντική χρήση μετρητών.

Ακίνητα και πολυτελή αγαθά: Αγορές και μεταγενέστερες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η εικόνα νόμιμης προέλευσης των χρημάτων.

Τα σημάδια που κινητοποιούν τους ελεγκτές

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Δεν είναι όμως μόνο οι “καρφωτές” που οδηγούν στην αποκάλυψη των παράνομων κυκλωμάτων. Οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στον δηλωμένο κύκλο εργασιών και στην πραγματική δραστηριότητα μιας επιχείρησης και η σύχρονη τεχνολογία τις βοηθά να εστιάσουν εκεί που πρέπει…

Μεγάλοι τζίροι χωρίς αντίστοιχο προσωπικό, ανεπαρκώς τεκμηριωμένες δαπάνες, ανεξήγητες μεταφορές χρημάτων και συναλλαγές χωρίς εμφανή οικονομικό σκοπό αποτελούν ενδείξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα.

Αναμφίβολα, καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη δραστηριότητα, αλλά μια καλή αφορμή για έλεγχο σε βάθος… “Συνήθως κάτι δεν “κουμπώνει” σωστά στις δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ, κάποιο μεγάλο έσοδο ή δαπάνη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, κάποια αιτιολογία είναι ανίσχυρη. Επιμένοντας σε αυτά, συνήθως κάποιος θα μιλήσει… πολύ συχνά ο ίδιος ο λογιστής θα αποκαλύψει άθελα του την απάτη που ο ίδιος σχεδίασε…”

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Η λεπτή γραμμή μεταξύ φοροδιαφυγής και ξεπλύματος

Στη φοροδιαφυγή, ο στόχος είναι συνήθως να αποκρυφθούν πραγματικά έσοδα ώστε να καταβληθούν λιγότεροι φόροι. Στο ξέπλυμα συμβαίνει κάτι διαφορετικό, επιχειρείται να αποκρυφθεί η παράνομη προέλευση χρημάτων και να εμφανιστούν ως νόμιμα. Η μεγάλη πρόκληση για τις αρχές δεν είναι μόνο να εντοπίσουν τα χρήματα, αλλά να αποκαλύψουν ολόκληρη τη διαδρομή τους. Ποιος τα έδωσε; Ποιος τα εισέπραξε; Πού κατέληξαν; Και κυρίως, ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος; Εκεί βρίσκεται συχνά το κλειδί για να αποκαλυφθεί τι πραγματικά κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά νόμιμη επιχείρηση…

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