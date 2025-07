Ο ιδιοκτήτης της OnlyFans, της συνδρομητικής πλατφόρμας με περιεχόμενο ενηλίκων που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο , βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της επιχείρησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 8 δισ. δολαρίων (7,02 δισ. ευρώ).

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου, η Fenix International, βρίσκεται σε συζητήσεις με μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Forest Road Company (FRC), στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οποίας περιλαμβάνεται ο Kevin Mayer, ο οποίος ήταν στέλεχος της Disney για σχεδόν 15 χρόνια και διηύθυνε επίσης για λίγο την TikTok.

Η Fenix ανήκει στον Leonid Radvinsky, έναν 43χρονο Ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος έχει λάβει μερίσματα ύψους λίγο κάτω από 1,3 δισ. δολάρια από τον εξαιρετικά κερδοφόρο ιστότοπο από το 2020.

Η OnlyFans έχει περισσότερους από 4 εκατ. λογαριασμούς εγγεγραμμένους σε δημιουργούς που χρεώνουν τους συνδρομητές για πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, με τα έσοδα να μοιράζονται κατά 80/20 με την πλατφόρμα. Ο ιστότοπος διαθέτει 305 εκατ. λογαριασμούς, επιτρέποντας στους χρήστες να αγοράζουν βίντεο από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες και να στέλνουν μηνύματα σε αυτούς.

Παρόλο που το OnlyFans φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που περιλαμβάνει υλικό για κωμωδίες, lifestyle και διασημότητες, έχει γίνει συνώνυμο της πορνογραφίας και απαιτεί αυστηρό όριο ηλικίας 18+.

