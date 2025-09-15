Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο την Πόπη Σεμερτζίδου και συγγενικά της πρόσωπα παίρνει νέες διαστάσεις, μετά τη δέσμευση εντυπωσιακών περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Ο επικεφαλής της Αρχής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επιβεβαίωσε στη HuffPost ότι έχουν ήδη δεσμευθεί μία Ferrari, μία Porsche, άλλα ακόμη 30 αυτοκίνητα που συνδέονται με εταιρεία ενοικίασης, καθώς και 11 ακίνητα που ανήκουν στην ίδια και σε μέλη της οικογένειάς της.

Η έρευνα αφορά την υπόθεση των επιδοτήσεων που αντλήθηκαν μέσω διάφορων προγραμμάτων ενίσχυσης, με το ποσό να φτάνει τα 2,6 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, με τον κ. Βουρλιώτη να σημειώνει ότι το τελικό ύψος μπορεί να φτάσει ολόκληρο το ποσό των επιδοτήσεων.

Η Αρχή έχει αναθέσει στην εφορία να διερευνήσει αν 1,1 εκατ. ευρώ, που δεν συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις, προέρχονται από άλλες δραστηριότητες ή όχι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα κρίνει και το εύρος των περαιτέρω δεσμεύσεων.

Το πόρισμα της Αρχής, περίπου 70 σελίδων, διαβιβάστηκε ήδη από την περασμένη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία έχει την αρμοδιότητα να ερευνήσει ποινικά την υπόθεση στο πλαίσιο της προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

Τον έλεγχο των φορολογικών αρχών για την προέλευση του ποσού του 1,1 εκατ. ευρώ.

Την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων.

Την πιθανή επέκταση των δεσμεύσεων ώστε να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό παράδειγμα για το πώς η Αρχή για το Ξέπλυμα εντείνει τους ελέγχους σε περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού και κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όπως όλα δείχνουν, η έρευνα μόλις ξεκίνησε και τα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.