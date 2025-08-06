Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει και τα ερωτήματα να πληθαίνουν, για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται. Στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Ο Αντ1 επικοινώνησε με την πολιτεύτρια και παραιτηθείσα από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία σπάει τη σιωπή της και απαντά στα δημοσιεύματα που τη φέρουν να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μαζί με τον σύντροφό της να έχουν λάβει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε πως: “Μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας. Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς”.

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ιδιαίτερο θόρυβο είναι η Ferrari που φέρεται να συνδέεται με τον σύντροφο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Το πολυτελές αυτοκίνητο έγινε αντικείμενο συζήτησης, με πολλούς να αμφισβητούν τη συμβατότητά του με τα δηλωμένα εισοδήματα. Η ίδια δίνει τη δική της εξήγηση.

Και συνέχισε λέγοντας: “Η οικογένεια του Χρήστου είναι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφοι και αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές οικογένειες στην περιοχή, με μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Ως αγροκτηνοτροφική οικογένεια, που δραστηριοποιείται με το συγκεκριμένο επάγγελμα ως κύριο βιοποριστικό μέσο, έχουμε λάβει τις νόμιμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας αναλογούν.Την Φεράρι την έχει αγοράσει ο σύντροφός μου από το 2004 και δεν την έχουμε κρύψει.Κάθε προσπάθεια να μας δυσφημήσουν είναι απορριπτέα και άδικη.”