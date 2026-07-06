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Οι πληγέντες πολίτες θα λάβουν επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής κατόπιν αυτοψίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά θα χρηματοδοτηθούν από το κράτος για το εβδομήντα τοις εκατό της συνολικής ζημιάς που θα αποτιμηθεί.

Συνεργεία της Περιφέρειας καταγράφουν τις ζημιές σε επαγγελματικούς χώρους, οικίες και υποδομές στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης.

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Πέντε εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Αρχικά, θα δοθεί ένα επίδομα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

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Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, κτίρια των οποίων έχουν υποστεί βλάβες ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι πολίτες θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Ε1 και το Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιοτικών αναγκών».

Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, θα καταγραφούν από συνεργεία της Περιφέρειας για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν.

«Ανακοινώσαμε την απόφαση που έχουμε πάρει, η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Και συνεννοηθήκαμε και με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ό, τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκ. Ευρώ», διευκρίνισε ο κ. Κατσαφάδος.

«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό. Από εμάς εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται», δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης , εκτιμώντας ότι έως αύριο θα έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών.

«Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Κατσαφάδο για στήριξη της Κεντρικής διοίκησης στις πληγείσες περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες στιγμές, περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή των ζημιών στον Δήμο Παύλου Μελά: Στον οικισμό Φιλοθέης υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα 2 οικιών, φθορές στην περίφραξη 3 οικιών, φθορές στον αύλειο χώρο άλλων 3 οικιών , ολική καταστροφή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5, ολική καταστροφή 8 παραπηγμάτων (ξύλινες παράγκες που λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι), φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης. Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας καταγράφηκαν: ολοσχερής καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων, μερική καταστροφή άλλων 3 επαγγελματικών χώρων και μερική καταστροφή στον αύλειο χώρο 5 επαγγελματικών χώρων.