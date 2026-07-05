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Ελεύθερος αφέθηκε, εν αναμονή της προκαταρκτικής εξέτασης, ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνα, η οποία ανατέθηκε σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εξεταστεί το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, τυχόν καταστροφές σε κοινωφελείς υποδομές, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευθυνών από άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή και χαρακτηρισμός των εκτάσεων που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δασικές ή άλλες κατηγορίες γης.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 76χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, προσπαθούσε να απεγκλωβίσει το όχημά του από χωματόδρομο στην περιοχή όπου εντοπίζεται το σημείο έναρξης της φωτιάς. Κατά την προσπάθεια αυτή εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν την ανάφλεξη της βλάστησης.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης δυσκολεύτηκε από το γεγονός ότι, λόγω της νύχτας, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε αρχικά για εξέταση από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε έπειτα από τη συλλογή στοιχείων και την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων.

Κατά τα στοιχεία της προανάκρισης και σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από επικίνδυνους χειρισμούς με το όχημά του, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σπινθήρων και την εκδήλωση της φωτιάς. Επιπλέον, οι Αρχές διαπίστωσαν ενδείξεις μέθης κατά τον έλεγχο που ακολούθησε.