Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της Δράμας, στο πλαίσιο μιας ακόμη σημαντικής δράσης της εταιρείας με επίκεντρο τη στήριξη της μάθησης.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ισότιμου περιβάλλοντος γνώσης. Μέσω της προσφοράς τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως υπολογιστές, προτζέκτορες, διαδραστικούς πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλων ειδών τεχνολογίας, ενισχύονται οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Δράμας.

Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στην ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας και τη στήριξη των νέων, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Με σταθερούς άξονες την Υγεία και την Παιδεία, η εταιρεία συνεχίζει να συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την κοινωνική υπευθυνότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον.