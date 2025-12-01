Στην αποκάλυψη μιας καλοστημένης απάτης που αφορούσε τον πρωτογενή τομέα προχώρησε το OPEN και η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες». Πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ φαίνονται να δόθηκαν σε εταιρείες «μαϊμού» με δήθεν συμβουλευτικό χαρακτήρα για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο γεωπόνος Ζαφείρης Μυστακίδης στις «Καθαρές Κουβέντες», είχαν γίνει επίσημες προειδοποιήσεις προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Απρίλιο του 2021 για τον αποκλεισμό γεωπόνων από τις εταιρείες γεωργικών συμβούλων.

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, με βάση τον κανονισμό του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υφίσταται σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ελλάδα άργησε να έρθει λίγο περισσότερο. Από το 2021, από το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και άλλους 14 πανελλαδικούς φορείς επιστήσαμε την προσοχή στην ελληνική Πολιτεία, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τους υφυπουργούς, ότι πάτε να αποκλείσετε από το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων περισσότερους από το 95% των γεωπόνων της Ελλάδας». Μάλιστα, τόνισε πως ανέφεραν ότι «εδώ κάτι αποκρύπτεται. Για ποιο λόγο αποκλείονταν οι γεωπόνοι, που είμαστε καθημερινά σε επαφή με τους αγρότες και τη γη;».

ΚΥΔ εμπλεκόμενα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το ποσό που ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια, υπογράμμισε ότι «στο σύνολο της χώρας έχουμε περίπου 39.200 ωφελούμενους, σε σύνολο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 600.000. Άρα αν πει κάποιος ότι ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων θα λύσει το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, είναι βαθιά νυχτωμένος», ενώ για το πού δήθεν προορίζονταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, είπε «για την τήρηση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλαδή πραγμάτων που πρέπει ούτως ή άλλως να κάνουν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να πληρωθούν τη βασική ενίσχυση».

Επιπλέον, ανέφερε πως «στην περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχουμε ένα ΚΥΔ -και στις δύο περιφέρειες-, το οποίο ήταν και εμπλεκόμενο στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε 2,3 εκατομμύρια. Ένα ακόμα ΚΥΔ, το οποίο επίσης υπάρχει στη δικογραφία, έχει πάρει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ»

Ύποπτες πιστοποιήσεις

Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι πιστοποιούνται μέσω του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως συγκεκριμενοποίησε η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εργάζεται αυθαίρετα κάποιος σε αυτόν τον κλάδο. Παράλληλα, σημείωσε πως ο συγκεκριμένος οργανισμός βρίσκεται εξίσου υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τη διαδικασία των πιστοποιήσεων, μάλιστα, η πρώην υπουργός άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση, λέγοντας πως «δε θέλουν το κράτος να έχει αρμοδιότητα, θέλουν ιδιωτικοποίηση των πάντων». Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι τα επίμαχα ΚΥΔ είναι πιστοποιημένα από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και όχι από το κράτος, καθώς και ότι «τα ΚΥΔ χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να δίνουν συμβουλές στους αγρότες, κάτι που απ’ ότι φαίνεται δεν έχει γίνει».