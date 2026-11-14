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Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για αυτή την παράταση εκτιμάται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μέλλον των επιδοτήσεων εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές.

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Παράταση στην επιδότηση των καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητες τις ενισχύσεις που ίσχυαν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς η αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών δεν θεωρείται ακόμη σταθερή.

Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας στην αντλία, μειώνοντας την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

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Πόσο μειώνονται οι τιμές των καυσίμων

Από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου διατηρούνται οι ακόλουθες ενισχύσεις:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο και πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών από τα διυλιστήρια. Συνολική ελάφρυνση 40 λεπτά το λίτρο .

Κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο και πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών από τα διυλιστήρια. Συνολική ελάφρυνση . Πετρέλαιο κίνησης: Κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτά το λίτρο .

Κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Συνολική ελάφρυνση . Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: Κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο.

Πρόκειται για συνέχιση των υφιστάμενων μειώσεων και όχι για νέα, πρόσθετη έκπτωση στις σημερινές τιμές της αντλίας.

Πόσα χρήματα εξοικονομούν τα νοικοκυριά

Η μεγαλύτερη ελάφρυνση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι παραγγελίες ενόψει του χειμώνα.

Για παράδειγμα, σε μια παραγγελία 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 400 ευρώ, σε σύγκριση με την τιμή που θα διαμορφωνόταν χωρίς την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διυλιστηρίων.

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Αντίστοιχα, για έναν οδηγό που γεμίζει το αυτοκίνητό του με 50 λίτρα καυσίμου:

Στην αμόλυβδη βενζίνη, η ελάφρυνση είναι 5 ευρώ ανά γέμισμα .

. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάφρυνση φτάνει τα 10 ευρώ ανά γέμισμα.

Τα ποσά αυτά αποτελούν την υπολογιζόμενη αξία των ενισχύσεων και όχι πρόσθετη μείωση που θα εμφανιστεί στις τιμές από τις 16 Νοεμβρίου.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

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Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, το δημοσιονομικό κόστος για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση των εισοδημάτων ανέρχονται σε 1,49 δισ. ευρώ.

Από αυτά, 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμες εισοδηματικές παρεμβάσεις.

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Στα μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, οι επιδοτήσεις καυσίμων, η στήριξη των αγροτών και οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Τι θα συμβεί μετά τις 30 Νοεμβρίου

Το κρίσιμο ερώτημα για τους καταναλωτές είναι εάν οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν και τον Δεκέμβριο. Προς το παρόν, η παράταση καλύπτει αποκλειστικά το διάστημα έως τις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα επέκταση. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις.

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