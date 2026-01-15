Σημαντική πτώση 3% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν αναμένεται άμεσα Αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν καθώς όπως υποστήριξε «οι δολοφονίες διαδηλωτών έχουν σταματήσει».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent, μειώθηκαν σήμερα κατά 2,8% ή 1,87 δολάρια, στα 64,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,79 δολάρια ή 2,9%, στα 60,23 δολάρια το βαρέλι.

Advertisement

Advertisement

«Δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις, μου το έχουν πει αυτό από έγκυρη πηγή», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης στην Τεχεράνη.

Κρίσιμες οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, έχουν επηρεάσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, με το πετρέλαιο να χτυπά «κόκκινο» την Τρίτη, όταν ο Τραμπ ακύρωσε τις συναντήσεις του με Ιρανούς αξιωματούχους υποσχόμενος στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», αλλά και την Τετάρτη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Το Reuters μάλιστα ανέφερε, ότι η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει από το προσωπικό της αεροπορικής βάσης Al Udeid του αμερικανικού στρατού στο Κατάρ να την εγκαταλείχουν μέχρι χθες το βράδυ, ενώ το BBC επιβεβαίωσε ότι Βρετανοί μεταφέρονται από τη βάση ενώ οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ιράν να το εγκαταλείψουν δια ξηράς προς την Αρμενία ή την Τουρκία.

Σήμερα το πρωί, ο Jim Reid της Deutsche Bank δήλωσε ότι οι νεώτερες δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν είχαν μεγάλη επίπτωση στις αγορές καθώς θεώρησαν πως είναι «ένα σήμα ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποφύγουν μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση. Υπάρχει ωστόσο, μια παρατεταμένη επιφυλακτικότητα, μετά και τις ξαφνικές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025», σημείωσε.

«Το αργό πετρέλαιο Brent μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 60 δολάρια/βαρέλι ωστόσο οι δηλώσεις Τραμπ μπορούν να εκτινάξουν τις τιμές σε ενδεχόμενη επίθεση καθώς το Ιράν είναι σημαντικότερος παραγωγός πετρελαίου ακόμη και από τη Βενεζουέλα, καθώς παράγει το 4% της παγκόσμιας παραγωγής», κατέληξε ο Reid.

Citi: Πρόβλεψη για 70 δολάρια το βαρέλι

Αναλυτές της Citi πάντως, σε σημείωμά τους προβλέπουν ότι το Brent θα φυτάσει τα 70 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους τρεις μήνες, λόγ των εξελίξεων στο Ιράν καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να διακοπούν οι προμήθειες ιρανικού πετρελαίου.

Όπως αναφέρουν «μέχρι στιγμής οι διαμαρτυρίες δεν έχουν εξαπλωθεί στις κύριες περιοχές παραγωγής πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που έχει περιορίσει την επίδραση στην πραγματική προσφορά. Οι τρέχοντες κίνδυνοι τείνουν προς πολιτικές και υλικοτεχνικές τριβές και όχι προς άμεσες διακοπές, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο στην προσφορά και τις εξαγωγές ιρανικού αργού», ανέφεραν.