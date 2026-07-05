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Η απόφαση αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνεδρίασης των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ενισχύοντας τις προηγούμενες αυξήσεις παραγωγής.

Η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι προσπάθειες για ομαλοποίηση των εξαγωγών συμβάλλουν στην ανάκαμψη της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Παρά τις εσωτερικές προκλήσεις και τις διαφωνίες μεταξύ των μελών, η πλήρης άρση των περιορισμών παραγωγής ενδέχεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

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Με στόχο την περεταίρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ο OPEC+ αναμένεται να προσωρήσει σε νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Αύγουστο, με την τελική απόφαση να ανακοινώνεται σήμερα μετά τη συνεδρίση των πετρελαιοπαραγών χωρών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο OPEC+ αναμένεται να εγκρίνει αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αύξηση του Ιουνίου και Ιουλίου, ώστε να επιστρέψει η παραγωγή στα επίπεδα των παλαιότερων ετών, μετα΄και την αποκατάσταση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του ορμούζ.

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Πηγές ανέφεραν ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία για το συγκεκριμένο μέγεθος αύξησης, ενώ δύο ακόμη αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το σενάριο αυτό ως το πιθανότερο αποτέλεσμα της διαδικτυακής συνεδρίασης των υπουργών.

Σταδιακή ανάκαμψη της παραγωγής

Οι επτά βασικοί παραγωγοί του OPEC+ (Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν) έχουν ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις τους κατά σχεδόν 800.000 βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης χάθηκε στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν κθώς είχε μπλοκαριστεί στα Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από σημαντικούς παραγωγούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC, η συνολική παραγωγή του υποχώρησε στα 33,13 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, από 42,77 εκατ. βαρέλια τον Φεβρουάριο. Από τον Ιούνιο καταγράφεται σταδιακή ανάκαμψη, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ συνέβαλαν στην αποκατάσταση των εξαγωγών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου, χωρίς όμως η παραγωγή να έχει επιστρέψει ακόμη στα προπολεμικά επίπεδα.

Πιέσεις στις τιμές και νέες προκλήσεις

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Παρά τις διαταραχές στην προσφορά, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, επηρεαζόμενες από τη μειωμένη ζήτηση της Κίνας, την αύξηση των εξαγωγών από παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει επίσης ενισχύσει την πεποίθηση των αγορών ότι οι ενεργειακές ροές θα επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα.

Το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 120 δολαρίων που είχε αγγίξει κατά τη διάρκεια της κρίσης.

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Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ καλείται να αντιμετωπίσει και εσωτερικές προκλήσεις. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία στα τέλη Απριλίου, καθώς και το αίτημα του Ιράκ για υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής, δημιουργούν νέα δεδομένα για τη συνοχή του οργανισμού.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, από τον Αύγουστο απομένουν περίπου 379.000 βαρέλια ημερησίως από τις περικοπές παραγωγής του 2023 για να επιστρέψουν στην αγορά. Αν ο σημερινός ρυθμός αυξήσεων διατηρηθεί, η πλήρης άρση των συγκεκριμένων περιορισμών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

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