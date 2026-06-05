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Μικρές μεταβολές καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά από τις απότομες μειώσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι προοπτικές μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες μειώνονται μετά και την απόρριψη μιας νέας εκεχειρίας στο Λίβανο από τη Χεζμπολάχ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν σήμερα κατά 0,40%, στα 95,43 δολάρια το βαρέλι, καθώς είχαν υποχωρήσει κατά 2,84% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 93,12 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 0,04%, μετά από απώλειες 3,1% την Πέμπτη.

Αναλυτές εκτιμούν ωστόσο, ότι ο κίνδυνος μιας νέας εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου είναι ορατός, την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο τους σε τρεις εβδομάδες, με το WTI να σημειώνει άνοδο άνω του 6%, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται, ενώ το Στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστό.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο Λίβανος αυξάνει τις τιμές

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε χθες μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με αποτέλεσμα η αγορά να επιστρέφει στα γνωστα εδάφη ανασφάλειας, καθώς το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμωνία με τις ΗΠΑ περνά από το Λίβανο.

Ο ΟΠΕΚ εμμένει στην πρόβλεψή του για αύξηση της ζήτησης πετρελαίου στα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για φέτος, δήλωσε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας Χάιτχαμ Αλ Γκάις, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και έξι χρόνια, κυρίως λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία για τη ναυτιλία, αν και η χαμηλή ζήτηση στην Κίνα έχει μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.