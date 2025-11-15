Παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες σε παγκόμιο επίπεδο για αντικατάσταση του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων με την πράσινη ενέργεια, οι τελευταίες προβλέψεις του Διεθνού Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανατρέπει τις εκτιμήσεις καθώς βλέπει αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και τις επόμενες δεκαετίες.

Στην έκθεση World Energy Outlook, ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι αναφέρει ως πιθανό σενάριο την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου κατά 113 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2050, αυξημένη κατά 13% από τα επίπεδα του 2024 και στα 102 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2030.

Ο ΔΟΕ που σε προηγουμένες εκτιμήσεις έβλεπε ότι η κορύφωση της παγκόσμιας ζήτησης ορυκτών καυσίμων θα ήταν πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας, καθώς ο στόχος ήταν οι μηδενικές εκπομπές έως το 2050, με τις επενδύσεις στην ενέργεια να στρέφονται πλέον στις Ανανεώσιμες Πηγές.

Η πρόβλεψη της ΔΟΕ για την κορύφωση της τιμής του πετρελαίου στο τέλος της δεκαετίας είχε πυροδοτήσει έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τον ΟΠΕΚ, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Οργανισμός Ενέργειας προσπαθούσε να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία. Στο πλευρό του ΟΠΕΚ και οι ΗΠΑ με τον υπουργό Ενέργεια Κρις Ράιτ, να χαρακτηρίζει την υπόθεση της IEA για την κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου ως «ανόητη».

Επιβράδυνση των ηλεκτρικών οχημάτων

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης ωστόσο, εντοπίζεται στην εκτίμηση του οργανισμού ότι η αυξανόμενη ζήτηση πετρελαίου θα προκληθεί κυρίως λόγω της επιβράδυνσης στην ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Gregory Brew, αναλυτής στην ομάδα Ενέργειας, Κλίματος και Πόρων του Ομίλου Eurasia, δήλωσε ότι «μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι ΗΠΑ και η αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, με την αργή διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων να υποδηλώνει ισχυρή κατανάλωση πετρελαίου, και οι αεροπορικές εταιρείες που επιμένουν στα πετροχημικά καύσιμα».

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι επενδύσεις σε LNG

Η κυβέρνηση Τραμπ άλλωστε προωθεί τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό άεριο LNG) μέσα από συμφωνίες και επενδύσεις δισ δολάρίων και στην Ελλάδα την οποία προωθεί ως ενεργειακό κόμβο στην Ευρώπη, με επίκεντρο φυσικά το LNG.

Παρότι ο ΔΟΕ δήλωσε ότι υπάρχουν πολλαπλά σενάρια για το πως θα μπορούσε να είναι το μέλλον της ενέργειας και του πλανήτη αυτό που διερευνάται είναι οι συνέπειες από τις διάφορες πολιτικές επιλογές που δεν θα πρέπει να θεωρούνται προβλέψεις.

Ο Γκραντ Χάουμπερ, αναλυτής ενέργειας στο Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (IEEFA), δήλωσε ότι πιο πιθανό σενάριο στα επόμενα χρόνια, είναι η «συνθηκολόγηση» της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και η στροφή προς μια πιο καθαρή ενέργεια.

Όποιο σενάριο κι αν επικρατήσει το σίγουρο είναι ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου τα επόμενα χρόνια. Μια καταστροφική προοπτική καθώς αυτό το όριο αναγνωρίζεται ως κρίσιμο για την πορεία του πλανήτη, τις ακραίες θερμοκρασίες και τα καιρικά φαινόμενα.