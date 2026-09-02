Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσαν άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά 4 δολάρια, καθώς το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυτιλία.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού θα παραμείνει όσο διατηρείται η αβεβαιότητα για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Παράλληλα, η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ασκεί επιπρόσθετες πιέσεις στην αγορά, ενισχύοντας την ανοδική πορεία των τιμών.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας τις αυξήσεις που καταγράφονται στα τιμολόγια των διυλιστηρίων.

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Οι νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το τελευταίο 24ωρο, εκτίναξαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 4 δολάρια, τη μεγαλύτερη αύξηση από τις 23 Ιουλίου, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί ανήσυχη την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε νωρίς το πρωί κατά 87 σεντς ή 0,92%, στα 95,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) κατά 52 σεντς ή 0,58%, στα 90,74 δολάρια.

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Πριν από την έναρξη των νέων συγκρούσεων, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου που καταναλωνόταν. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά για την εμπορική ναυτιλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω προβλημάτων στις διεθνείς ροές πετρελαίου.

“Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επανέφεραν στο επίκεντρο τους κινδύνους για την περιφερειακή προσφορά πετρελαίου”, ανέφεραν αναλυτές της ING, σημειώνοντας ότι η αύξηση της έντασης θέτει πλέον σε κίνδυνο τις διελεύσεις από τα Στενά.

Νέα εμπόδια στη ναυσιπλοϊα – Μειώνονται τα αποθέματα

Δύο δεξαμενόπλοια που αναχώρησαν από τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκαν επιθέσεις τη Δευτέρα, επανέφεραν τις ανησυχίες για τις μεταφορές πετρελαίου, αναγκάζοντας τους traders να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές και διαδρομές προμήθειας.

“Η αγορά πετρελαίου δεν αποτιμά πλέον μόνο τον κίνδυνο του πολέμου· αποτιμά όλο και περισσότερο το κόστος ενός πολέμου χωρίς λύση”, δήλωσε η Priyanka Sachdeva, επικεφαλής market insights στην Phillip Nova.

Όπως σημείωσε, έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαρκή επίλυση της σύγκρουσης και ότι οι κανονικές ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αποκαθίστανται, το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού αναμένεται να παραμείνει υψηλό.

Στο μεταξύ στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute (API) που επικαλούνται πηγές της αγοράς.

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Τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν επίσης κατά 265.000 βαρέλια.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, σε μια αγορά που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών ενεργειακών ροών.

Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη

Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε χθες στα 2,046 ευρώ το λίτρο, η απλή αμόλυβδη έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ ενώ η μέση τιμή της βενζίνης 100 οκτανίων έφτασε τα 2,283 ευρώ το λίτρο, με βάσει τα στοιχεία από 2.764 πρατήρια. σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

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Την ίδια στιγμή, συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές διυλιστηρίου. Η σύγκριση των τιμοκαταλόγων της 19ης Αυγούστου με εκείνους της 1ης Σεπτεμβρίου δείχνει αύξηση για την αμόλυβδη 95 οκτανίων.

Στα ΕΛ.ΠΕ., η τιμή της Unleaded 95 Bio αυξήθηκε από 1.471,077 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 19 Αυγούστου στα 1.506,469 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για αύξηση 35,392 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή 2,41%, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 3,54 λεπτά ανά λίτρο σε επίπεδο τιμής διυλιστηρίου, πριν από τον ΦΠΑ. Παρόμοια είναι η μεταβολή στη Motor Oil, όπου η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε από 1.469,531 σε 1.505,380 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η άνοδος ανέρχεται σε 35,849 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή περίπου 2,44%.

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