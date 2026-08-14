Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν οριακή άνοδο λόγω των απειλών για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και της κλιμάκωσης της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια του Brent και του αμερικανικού αργού ενισχύθηκαν ελαφρώς, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αντισταθμίζουν την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Οι προβλέψεις για περιορισμένη αύξηση της ζήτησης από τον ΟΠΕΚ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ασκούν καθοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά παραμένει υποστηριζόμενη, αλλά δυσκολεύεται να σημειώσει σημαντική άνοδο λόγω των αντικρουόμενων πιέσεων από την προσφορά και τη ζήτηση.

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Οριακή άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές Τραμπ για επ’ αόριστον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και πιο ασφυκτική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός έχουν βαλτώσει.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 1 σεντ, ή 0,1%, στα 87,08 δολάρια το βαρέλι έως τις 04:47 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν κατά 6 σεντς στα 81,31 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.

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Τα benchmarks ήταν σε τροχιά για εβδομαδιαίες αυξήσεις περίπου 4% μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης κατά περισσότερο από 2%, μειώνοντας τα κέρδη μετά το ράλι έξι συνεδριάσεων του Brent και την άνοδο πέντε συνεδριάσεων για το WTI.

«Παρά τα πτωτικά στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου, το ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό εμποδίζει μια απότομη πτώση των τιμών», δήλωσε σε σημείωμα η Σούζαν Μπελ, ανώτερη αντιπρόεδρος για τις αγορές πετρελαϊκών εμπορευμάτων στην Rystad Energy.

«Παρακολουθήστε αυτόν τον χώρο για περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, επειδή θα εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Rob Schmitt Tonight” του Newsmax.

Το στενό βρίσκεται «υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ωστόσο, δήλωσε ο πρόσφατα διορισμένος επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Basj του Ιράν, Χοσέιν Ταέμπ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Fars News.

Η προοπτική ενός μεγαλύτερου πολέμου που θα περιορίσει την προσφορά αντισταθμίστηκε αυτή την εβδομάδα από τις προβλέψεις του ΟΠΕΚ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που μειώνουν τις προοπτικές για την αύξηση της ζήτησης, ενώ τα στοιχεία έδειξαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 3,5 χρόνια.

Ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM, Τιμ Γουότερερ, δήλωσε ότι οι δύο δυνάμεις λειτουργούν ως αντίβαρα.

«Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που παραμένει υποστηριζόμενη, αλλά αγωνίζεται να ανέβει σημαντικά υψηλότερα όσο αυτές οι αντίθετες πιέσεις παραμένουν».